Nadie está completamente listo para despedir a sus mascotas, sea por muerte natural o asistida. Es una experiencia que coloca a los guardianes ante una serie de emociones impensadas, que van desde la tristeza profunda, la culpa en algunos casos, hasta la aceptación.

El periodista José Pagán presenta en su primer libro, “Un final compasivo”, una serie de relatos, incluido el propio, que ayudarán a los lectores a encontrar respuestas empáticas y educativas sobre la eutanasia canina.

Hace casi cuatro años el autor se encontró en la encrucijada de tener que decidir sobre la vida de su perra Frida. A poco tiempo de cumplir 17 años, Frida tenía la salud sumamente comprometida debido a una enfermedad que le quitó fuerza muscular y le afectó la alimentación.

PUBLICIDAD

Tras escuchar las recomendaciones de los profesionales veterinarios, Pagán decidió que lo mejor para ella era la eutanasia.

“Es un momento que no quieres vivir”, advirtió. “Luego de ahí empieza este proceso que no acaba, que no se supera, y te acostumbras a vivir con esa ausencia a sabiendas de que fuiste tú el que tomó la decisión, y no todos lo manejamos igual”, compartió.

El guardián de Frida no encontró en ese momento la fortaleza para acompañarla hasta el último respiro, y es algo que todavía lamenta, al punto que le ha prometido a su otra mascota, Fiona, que si tuviera que pasar por lo mismo, no la soltaría hasta sentirla trascender.

“No tuve el valor de quedarme a ver el proceso”, reconoció. “Después de tomar la decisión, esa es la otra gran encrucijada, me quedo o no me quedo, lo veo o no lo veo, acompaño al animal o no lo acompaño, y en mi caso no me sentí capaz”.

Este proceso de duelo coincidió en algún punto con el deseo de Pagán de publicar un libro que fuera de utilidad. Entonces le despertó la curiosidad por conocer otras historias de guardianes con las que tanto él como sus lectores pudieran identificarse. Preguntó a través de las redes sociales, le surgieron algunos testimonios, realizó entrevistas y, finalmente, agrupó una serie de relatos que acompaña con la información que obtuvo de sus conversaciones con una psicóloga y una veterinaria.

“Lo que quiero es que la gente comprenda que es un libro de respuestas, porque son muchas las preguntas que saltan en el proceso, y quiero que la gente reciba mi libro en sus manos a sabiendas de que lo que van a encontrar son respuestas a la mayoría de las preguntas que surgen”, detalló el puertorriqueño radicado en San Antonio, Texas. Interrogantes como, ¿Cuándo la eutanasia es recomendada?, ¿Cuáles son los métodos recomendados?, ¿Qué ocurre en el cuerpo del animal desde la primera inyección? Y ¿Por qué el vínculo afectivo con ellos es tan fuerte?, se contestan en la publicación.

PUBLICIDAD

El prólogo fue escrito por la actriz Suzette Bacó, quien además de ser reconocida por sus talentos, también se ha ganado el respeto y admiración por su compromiso genuino con los canes. Esta aportación ha sido un valor adicional al proyecto, para el que Pagán solo tiene palabras de agradecimiento.

“Una muerte compasiva” estará disponible desde el miércoles, 6 de octubre, en la librería Casa Norberto en Plaza Las Américas. Igualmente está a la venta a través de la librería digital: www.libros787.com.

Una parte de los recaudos de la venta del libro serán donados a la organización sin fines de lucro PR Animals, dedicada al rescate y rehabilitación de perros y gatos.