¡Llega la noche más terrorífica del año! Y para disfrutar un Halloween de primera y pasarlo feliz junto a tus mascotas comparto contigo algunas recomendaciones para tu “licks or treats”.

Si nosotros lo pasamos de maravilla también nuestras mascotas pueden hacerlo. ¿Por qué no celebrar con ellos la Noche de Halloween? A pesar de que aún hay que mediar las salidas debido a la pandemia, eso no impide que no puedas hacer la fiesta en casa y disfrutar con los amigos y la familia, incluso dar un corto paseo por tu vecindario.

Si te animas, estos son algunos trucos para que tu mascota la pase bien en su “licks or treats”.

Asegúrate se sienta cómoda con el disfraz. A algunas mascotas no les gusta vestirse. En este caso puedes optar por accesorios o un collar alusivo a la festividad.

Si utilizas un disfraz asegúrate que sean textiles livianos, de fibras naturales con patrones de costura hechos de acuerdo con el movimiento natural de su mascota. Recuerde que, a diferencia de los niños, el posicionamiento de las patas de los animales queda hacia el frente de su pecho y por la tanto las piezas hechas para niños no resultan necesariamente cómodas pues al ellos caminar, muchas veces se enredan en sus patitas y terminan con la pieza en la cintura.

Mientras más livianas las piezas o accesorios, más cómodas y libres estarán las mascotas.

Considere la cantidad de pelaje que tiene su mascota e intente elaborar ideas que no requieran de textiles que lo puedan sobrecalentar y resulte demasiado calurosa para ellos. Textiles gruesos, abrigos, de pelaje artificial y materiales plásticos pueden resultar muy calientes para nuestro clima y lo que es importante es que su mascota también disfrute y este feliz.

Cuidado con las velas y decoraciones con cables o guirnaldas. Si la mascota está muy ansiosa o moviéndose mucho, puede hacerse daño enredándose en las guirnaldas u ocasionar un incendio al tumbar una vela.

Si recibes visitas de desconocidos para “Trick-Or-Treat”, puede poner en tensión constante a tu mascota. Mantenla en un lugar seguro alejado de la puerta.

Ten a tu mascota identificada en todo momento. El abrir continuamente la puerta propicia que la mascota se pueda escapar. No dejes de ponerle su collar con identificación, aunque sea debajo de su disfraz.

Ojo con los dulces. Para los perros el azúcar es dañino y puede ocasionarle malestar digestivo, diarreas, vómitos y hasta causarles insuficiencia hepática. Si quieres ofrecerle alguna golosina para celebrar el día de Halloween, que sean “treats” para mascotas.

Que pasen un “licks or treats” de primera.