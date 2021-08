El pueblo yaucano se ha distinguido en el mundo entero por la exquisitez de su café, pero quizás, la historia moderna debería validar el crecimiento de su oferta gastronómica por la gran variedad que presentan sus restaurantes, tanto en establecimientos fijos como en los negocios sobre ruedas.

Desde el centro urbano hasta en los lugares más recónditos, el comensal podrá complacer su paladar con menús para todos los gustos y exigencias en una diversidad de “food trucks” que, al parecer, se estacionaron para quedarse en el Pueblo del Café.

Una de las mayores demandas es de la población vegana que opta por preparar sus recetas porque no es fácil hallar alternativas que cumplan con sus expectativas de alimentación. Sin embargo, en la avenida Fidel Vélez hay un tesoro nutricional que ha cautivado la atención de ciudadanos locales, visitantes y turistas que activan la búsqueda por Google. Se trata de Koppo, cuyo enfoque son los alimentos a base de plantas con deliciosas opciones que incluyen platos para veganos, vegetarianos y hasta aquel que peca por echarle trocitos de pollo a las ensaladas.

PUBLICIDAD

Según su propietaria, Dimaris Carmona Morales, Koppo es un acrónimo que significa “Camino de vida”. “Koppo surgió buscando algo diferente, que, además, las personas tuvieran opciones de comer un poquito más saludable a las opciones que ya tienen en el mercado. Nuestros productos están hechos, la mayoría, a base de plantas, aunque también tenemos opciones omnívoras pues trabajamos el pollo también”, reveló Carmona Morales, una ponceña que se instaló en Yauco hace más de 20 años.

La fémina de 44 años admitió que nunca había trabajado en la industria de alimentos hasta que regresó de los Estados Unidos con la idea de establecer su propio negocio.

“Lo que aprendí, lo aprendí de mis estudiantes de la universidad, a través del curso que daba de negocios. Ellos estaban estudiando cocina y me alimentaron el deseo de aprender. Uno siempre aprende de cualquier persona y en este caso, ellos me enseñaron mucho”, sostuvo la exprofesora de la Universidad Interamericana de Ponce.

“Koppo nació en noviembre de 2019, estábamos ubicados en otro lugar, frente a la escuela vocacional. Surgió la pandemia, estuvimos un dos o tres meses cerrados hasta que empezamos en la modalidad de ‘para llevar’ y nos hemos quedado así. Hemos tenido buena acogida del público, vienen personas de otros pueblos también, viene mucho turista que busca en Google opciones de comida vegana porque sabemos, y científicamente está comprobado, que la buena nutrición y la salud nos puede alargar la vida”, recordó.

Burrito vegano con limonada de fresa. ( Jorge A Ramirez Portela )

Uno de los aspectos que distingue a Koppo es que el comensal no está limitado a los ingredientes del plato que seleccione. “Aquí tienen la opción de que cada plato lo pueden crear a su gusto, a su manera. De hecho, tenemos unas bases, pero no te limitamos. Por ejemplo, el burrito sale con X o Y cosa, pero si le deseas quitar o añadir, lo puedes hacer. Ahora introducimos la proteína vegetal tofú. No la teníamos esa opción para los veganos o vegetarianos que nos la pedían mucho y ya la tenemos que lo pueden añadir a sus platos también”, explicó.

PUBLICIDAD

“El plato principal es lo que llamamos el ‘Poke Bowl’, con eso atrajimos la atención de nuestros clientes. Es un plato originalmente asiático, pero nosotros lo adaptamos, lo hicimos a nuestro estilo… son 24 onzas un ‘bowl’. Puedes escoger la base entre arroz jazmín o pasta penne integral y por ahí seguimos añadiendo ensalada de ensalada de garbanzos, ensalada de granos, ceviche de gandules, lechuga, espinaca, todos los vegetales… brócoli, tomate, repollo, zanahoria y termina con lo más que le gusta a la gente… pico de gallo, aguacate y platanutres; ese es el ‘topping’ y,el que incluye todo le pusimos el ‘harvest bowl’”, describió.

Agregó que las personas con la dieta cetogénica o “keto”, como popularmente se le conoce, pueden disfrutar de esta montaña de sabores quitándole los carbohidratos.

“Basado en eso, sacamos el ‘fit bowl’ y, para aquel que quiere echarle la pechuguita de pollo desmenuzada y todos los vegetales que quieran. Se hace al gusto de la persona. También tenemos burritos, taco suave y ensaladas al plato que son creadas al gusto del cliente. Entre todos los ingredientes que tenemos en la lista del ‘poke bowl’, pues en vez del bowl se lo hacemos al plato”, resaltó al agregar que además tienen disponible açai, limonada y ensalada de frutas.

“Hay una ensalada que se llama ‘fresca salad’ que es una mezcla de lechuga, espinaca, pollo, frutas secas, nueces, almendras, queso feta y mandarina, que es una de las preferidas. Además, tenemos los burritos, que es la plantilla grande de 12 pulgadas y también la ofrecemos en plantilla regular, espinaca o tomate… lleva queso crema, espinaca, lechuga, ensalada de granos, pechuga de pollo desmenuzada, aguacate, pico de gallo, queso picado y sour, sale con un ‘site’ de pico de gallo adicional y nachos. La opción vegana que más se vende es la plantilla de espinaca, y lleva humus de garbanzo que también lo tenemos o de gandules y lo preparamos al momento”, agregó.

PUBLICIDAD

Igualmente, el burrito puede contener ingredientes para veganos o vegetarianos, que solo alteran la receta al agregarle queso. “El burrito lleva humus, lechuga, espinaca, ensalada de garbanzos, ensalada de granos, ceviche de gandules, brócoli, zanahoria, repollo, pico de gallo y aguacate y, también, sale con el ‘site’ de pico de gallo y nachos. Los taquitos suaves, llevan los mismos ingredientes, pero con las plantillas pequeñas. Muchas personas lo piden con arroz o diferentes cosas y lo van creando a su gusto con los ingredientes que hay en la lista”, mencionó.

Koppo está ubicado en la calle contigua al Hospital Pavía y no tendrá que complicarse la existencia pues es un lugar accesible y con disponibilidad de estacionamiento. “Queremos expandir horario, pero, por el momento, estamos de lunes a viernes de 11:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. Seguimos en la modalidad para llevar, pero, cuando mejore todo esto de la pandemia sacamos las mesas”, dijo. Para detalles, puede llamar al 787-392-5989 o acceder a su página oficial en Facebook e Instagram.

Locos con las papas

Para los amantes de las papas asadas, hay una alternativa que en tan solo un mes ha logrado una buena acogida. Nos referimos a Crazy Papa’s, un carretón ubicado en el estacionamiento del Yauco Soccer Complex, carretera PR-127, km 1.5, a pasos de las letras de Y-A-U-C-O.

Allí, Janmario Rodríguez Arroyo logró posicionarse a través de la venta de suculentas papas asadas a las que puede agregarle cualesquiera de los ingredientes disponibles, como pollo, carne molida, jamón, tocineta, queso, ‘sour cream’ y ‘potato sticks’.

PUBLICIDAD

Naydaliz Arroyo Martínez y Janmario Rodriguez Arroyo, propietarios de Crazy Papa’s. ( Jorge A Ramirez Portela )

“Siempre me encantaron las papas asadas y cuando sabía que iba a terminar mis estudios, comencé a buscar carritos de papas, y tanto estuve hasta que conseguí este. A la semana conseguí los permisos y empecé”, manifestó el joven egresado de Empresarismo y Gerencia en la Pontificia Universidad Católica de Ponce quien abrió su negocio el pasado 20 de julio.

“Estoy muy satisfecho, se ha notado el cariño de las personas y estoy agradecido por eso. Los sábados es el día que llega más gente, de todas las edades porque nuestras papas pueden tener cualquier ingrediente de los que tenemos en la lista y solo cuestan $6”, añadió el residente del barrio Barinas, que se formó como trompetista en la Escuela Especializada en Bellas Artes Ernesto Ramos Antonini.

Una muestra de lo que sirve Crazy Papa’s. ( Jorge A Ramirez Portela )

El horario de Crazy Papa’s es de jueves a sábado de 5:00 de la tarde a 10:00 de la noche y puede ordenar en el 787-372-0343. No obstante, Janmario admitió que monitorea las redes sociales en Facebook e Instagram para abrir nuevos espacios durante la semana, pues “la gente llega”. “Estamos aquí para servirle y que disfruten su papa”, concluyó.

Otros “food trucks” en Yauco: