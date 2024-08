El amor por nuestras mascotas abarca el interés por su bienestar y nuestro afán de proveerles calidad de vida. Prolongar su compañía a nuestro lado se convierte en una prioridad.

Cumplir con este propósito mediante visitas al veterinario suele implicar la realidad de los altos costos en numerosos procedimientos, tanto a nivel preventivo, como para tratar una enfermedad. Contar con una cubierta que contribuya a reducir esos gastos, se convierte en un alivio.

En Puerto Rico ya hay disponibles alternativas para que los cuidadores cuenten con ese recurso.

Hace años que se desempeña como administradora de Premium Healthy Pets. ( Alexis Cedeño )

“Para empezar, estás ahorrando desde que entras en la puerta. Las visitas salen o en $10 o en $12 nada más. Las visitas a los veterinarios ya están altísimas, y en todos los servicios y en los preventivos vas a tener ahorros. Prácticamente, en casi todos es la mitad de lo que paga en un cliente privado”, explicó Susan Soletro, administradora del programa Premium Healthy Pets, sobre los beneficios de un plan médico para mascotas.

“Los ahorros son buenos y lo que no esté en el tarifario de precios básicos tiene también un porciento de ahorro por encima, o sea, que los clientes en las operaciones, en radiografías, en lo que fuera, van a estar pagando mucho menos que el cliente privado”, aseguró, y agregó que los servicios incluyen vacunas.

La recordada reportera del clima destacó que contar con este tipo de plan permite, “pagar mucho menos en el veterinario y tener ahorros en todos los servicios”.

Soltero planteó que, por experiencia, hace años encaró la situación de altos costos en la sala del veterinario, lo que la motivó a trabajar para promover este servicio.

“En algún momento tuve cuatro perritas hembras que quería esterilizar, y me habían dicho $749, me acuerdo, y eso fue como hace 15, 20 años. Yo sabía que había un problema con los costos de los veterinarios, que solo han aumentado”, manifestó con preocupación.

“Yo sé de primera mano lo que cuesta mantener a las mascotas, los preventivos, los accidentes que ocurren, las peleas entre perros que es inevitable, y he sabido tener que pagar mucho dinero”.

Al hablar de los beneficios, fue enfática en que Premium Healthy Pets provee numerosas razones para el cuidado de tu mascota. “Está diseñado para el bolsillo puertorriqueño, $29.99 por dos mascotas”, precisó complacida sobre la empresa con 8 años en el mercado y oficinas en Carolina.

En el caso del plan que representa, Soltero destacó que los beneficios no se limitan a perros y gatos. “(Es para) todo tipo de mascotas. Tenemos especialistas en vida silvestre. Tenemos especialistas en caballos, pero no puede ser caballo de uso comercial, sino que es tu mascota”, precisó a modo de ejemplo. Además, destacó que el servicio se extiende a todas las regiones de Puerto Rico.

“Tenemos 15 veterinarios que están con nosotros contratados, y estamos reclutando más. Hemos tenido un crecimiento tan grande”, dijo, y refirió a la página web para ver la lista de proveedores. A su vez, aclaró que no se trabaja por reembolso, como ha sido el caso de otras cubiertas de este tipo. “Tú pagas una tarifa prenegociada y se te da el tarifario”.

La complacencia de quienes ya han disfrutado de la cubierta, la tiene motivada a seguir ampliando la cobertura de este programa. “Están bien contentos. Muchos de los clientes nuevos que me llegan es a través de referidos, y eso quiere decir, de referencia. Eso quiere decir que el cliente le está diciendo a otros ‘entra aquí que esto es buenísimo, estás ahorrando un montón de dinero’”.

Un amor incondicional

Trabajar en los derechos de los animales y en su bienestar lo tiene presente cada día. También, Soltero se siente privilegiada por el amor inmenso que deriva de la compañía de sus cinco mascotas.

“Yo lo que tengo es un asilo geriátrico porque todos son viejitos”, dijo entre risas. “El que no tiene mascotas y no ha tenido mascotas, no ha vivido, porque el agradecimiento, el amor incondicional que ellos te dan… Después de un día fuerte de trabajo, qué mejor que llegar a tu casa y que esté llena de tanta felicidad, porque son bien felices”, resaltó la también oficial de control de animales, del Departamento de Salud. “Ellos saben amar y están bien agradecidos”.

Para más información sobre Premium Healthy Pets, puedes llamar al 787-253-7070, escribir a info@premiumhealthypets.com o acceder a Facebook/Premium Healthy PETS.