El 14 de febrero es posiblemente la fecha más idealizadadel año: El amor se promueve en todo su esplendor y reina el romanticismo.

Pero, ¿y qué si no tenemos pareja?

El Día de San Valentín puede sonar ideal y maravilloso para quienes sí tienen, pero para quienes no, la propuesta de que este día sirve también para celebrar la amistad no siempre es consuelo. Pareciera una justificación para no quedarnos fuera de la celebración.

Así que si estás sola, solo o sole te aconsejamos qué hacer y qué no para que este viernes no te embargue la melancolía.

Ámate y ama, pero no por presión

Dedica el día a la persona más importante que conoces, que eres tú. Aprovecha que no tienes un compromiso sentimental y date la oportunidad de cultivar uno de los amores más lindos: el propio. Igualmente, puedes aprovechar para manifestar tus sentimientos de una manera especial a quienes muchas veces damos por sentado: nuestros padres, hermanos, primos, amigos, etc. Déjales saber que piensas en ellos y los quieres aunque no tengas la posibilidad de dejárselos saber cuanto desearías.

Sé tú

Lo mejor de pasar este día contigo es que puedes hacer lo que quieras como lo sientas y no por complacer a nadie. Si no quieres no tienes que maquillarte o salir con ropa de vestir. Puedes ser lo que eres y estar completamente a gusto. Si quieres emperifollarte hazlo, pero no para lucir bien para otra persona.

Aprecia tu soltería

Existen muchas ventajas en el hecho de estar sola. No tienes que negociar cada salida, tienes independencia, suficiente tiempo libre y más espacio para hacer lo que deseas. Puedes hacer una lista para recordártelo y celebrarlo.

Ten una cita contigo

¿Estabas pensando ver alguna película en particular? Pues ve al cine o saca tiempo para verla en casa... Ve al teatro, date un masaje, cocínate algo especial o pide comida a domicilio si no quieres hacerlo.

Hazte un regalo

Si estabas pensando en darte un capricho o comprarte algo de compras, ¡éste es tu día! ¡Date ese gusto!

Date mimos

Una idea para pasar el día de San Valentín sin pareja es darte muchos mimos, ya que en ese momento no te los pueden dar. Puedes preparar un baño caliente con espuma, un poquito de música relajante, una copita de vino...

No te dejes influenciar

Olvídate de las redes sociales. No prestes mucha atención a lo que otras personas comparten. Si sabes que te afectará, entonces ¡ni te conectes ese día! Ten claro que no todo lo que la gente comparte es 100% real. Y, ojo, recuerda que el que alguien esté en una relación no significa que sea feliz o que sea una relación saludable.

Ejercítate

Deja a un lado la tristeza y muévete. Da una buena caminata, corre... ¡haz ejercicio! Cuando haces ejercicio liberas endorfinas, que te ayudarán a sentirte con energía, con la mente positiva y feliz.