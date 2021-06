La organización sin fines de lucro The Bee Cause Project, con sede en Charleston, Carolina del Sur, en asociación con Para La Naturaleza y Be a Bee han creado un santuario de abejas en Manatí, que se inaugurará formalmente al público a finales de este mes.

Conceptualizado después de que la población de abejas de la Isla sufriera pérdidas devastadoras durante el huracán María, el santuario marca una nueva etapa en la restauración del hábitat natural de Puerto Rico.

El paso del huracán María en 2017 prácticamente aniquiló la población de abejas melíferas. Según datos, entre el 80% y 90% de esta población no resistió el embate del huracán, lo que supuso un severo impacto para la industria apícola y un retraso en la producción agrícola debido a la baja en polinizadores.

En respuesta al desastre natural, Isabelle Ramseyer, estudiante del colegio Saint John’s, creó una iniciativa dirigida por estudiantes, llamada Be a Bee, para crear conciencia sobre la difícil situación de las abejas de la Isla y educar sobre su importancia.

Be a Bee junto a los equipos de Para La Naturaleza y The Bee Cause Project tuvieron la visión de crear un santuario de abejas que restauraría y preservaría esta población en Puerto Rico.

Gracias a la subvención de Dixie Vodka se logró conseguir fondos para este proyecto ubicado en 2.6 acres en la Reserva Natural Hacienda la Esperanza en Manatí, reserva natural protegida bajo el manejo de la organización Para La Naturaleza.

“Estamos encantados de ayudar a apoyar la creación de este nuevo santuario de abejas en Puerto Rico, que es de vital importancia no solo para la restauración de la población de abejas de la Isla, sino también en términos de educación y conciencia que el santuario brindará a los visitantes de todo el estado de las abejas melíferas a escala mundial”, comentó Matti Anttila, fundador de Dixie Vodka, auspiciador principal del proyecto.

La restauración de la población de abejas de Puerto Rico es especialmente importante, señala el doctor Bert Rivera-Marchand, profesor titular de biología en el Recinto de Bayamón de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y director del Proyecto Éxitos financiado por el Departamento de Educación de Estados Unidos. “Debido a su genética, comportamiento y resistencia natural a los parásitos, las abejas melíferas de Puerto Rico son únicas en el mundo y podrían ser una posible solución a las pérdidas globales de colonias de abejas”. Rivera-Marchand desempeñará un papel clave en el desarrollo de la programación educativa del nuevo santuario. Con una experiencia particular en la ecología de la polinización, así como en el comportamiento y la genética de los insectos sociales, incluidas las abejas melíferas y las hormigas.

Más por venir

Be a Bee, Dr. Rivera Marchand, Para la Naturaleza y The Bee Cause Project trabajarán para desarrollar la programación educativa y el contenido del plan de estudios que estará disponible a mediados de agosto, a beneficio de las escuelas, organizaciones comunitarias y personas que deseen visitar el santuario con reservación previa a través de la pagina web de Para la Naturaleza.

Para conocer más detalles sobre el Santuario puedes llamar a Para la Naturaleza al 787-722-5882 y en las redes sociales de Be a Bee y The Bee Cause Project.