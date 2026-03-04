Las actividades extracurriculares han dejado de verse como un complemento opcional para convertirse en una herramienta formativa de alto impacto en el proceso educativo.

Lejos de restar tiempo al estudio, disciplinas deportivas y culturales aportan habilidades que fortalecen el aprendizaje, mejoran la concentración, la disciplina y fomentan hábitos que acompañan al estudiante dentro y fuera del aula.

Walter Flores, coordinador deportivo, explica que uno de los principales aportes de estas actividades es la disciplina y la organización.

“Llevar el estudio y el deporte a la par ayuda al estudiante a tener una mejor organización del tiempo, de estudio y de entreno, además de adquirir mejores hábitos para dormir, comer y mantenerse bien hidratados”, señala.

Desde su experiencia, Flores destaca que el impacto no se limita únicamente al deporte. Actividades como fútbol, voleibol, baloncesto, atletismo o natación, así como opciones culturales como las bandas escolares, danza y otras, comparten un mismo valor formativo.

“Todo esto impulsa la disciplina y ayuda a desarrollar elementos cognitivos que aportan al aprendizaje”, afirma, subrayando que la clave está en la constancia y el acompañamiento adecuado.

Uno de los beneficios más visibles es la mejora en la concentración. Tanto en el deporte como en las actividades artísticas, el estudiante aprende a enfocarse, a tomar decisiones y a anticiparse a situaciones.

“Estar atento a un pase, a un movimiento o a una secuencia musical ayuda a generar una mayor concentración, que luego se traslada al aula”, explica Flores.

Este entrenamiento mental permite que los jóvenes enfrenten con mayor claridad tareas, exámenes y responsabilidades académicas.

Según el coordinador deportivo, existen casos de estudiantes que practican incluso dos disciplinas extracurriculares y mantienen un buen desempeño académico.

“No se trata de dejar los estudios de lado, sino de saber llevar las dos cosas a la par. La disciplina también implica cumplir con entrenamientos, tareas y exámenes”, enfatiza.

Esta capacidad de organización se convierte en una habilidad para la vida adulta.

El impacto emocional también es determinante. El deporte y la cultura funcionan como una vía efectiva para liberar el estrés acumulado por las exigencias académicas.

“Al sudar, jugar con los compañeros o ensayar, se libera esa carga interna y llegan con un mejor estado mental para aprender”, señala Flores.

Un estudiante con menos estrés y mayor bienestar emocional tiene más disposición para concentrarse y asimilar nuevos conocimientos.

Como recomendación final, el coordinador subraya la importancia de disfrutar el proceso.

“Divertirse, ser puntual y aprovechar cada entrenamiento o ensayo es clave. Que sea una salida de lo común, algo que entusiasme y ayude a liberar el estrés”, concluye.

Ese equilibrio se consolida como un verdadero potenciador del aprendizaje integral tanto para los niños como para los jóvenes.