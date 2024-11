Con el fin de seguir su misión de promover la literatura infantil y exaltar la cultura puertorriqueña, Evelyn Allendes expande el universo de “Bear El Goldendoodle” con una nueva colección de accesorios educativos para niños desde la etapa preescolar hasta el tercer grado.

La gestora de proyectos habló con Primera Hora sobre su más reciente lanzamiento de artículos inspirados en su adorable mascota, que lleva más de cinco años en la familia, y sus cuentos en la Isleta Marina, una pequeña isla que queda al noreste del pueblo de Fajardo.

“Puerto Rico lo tengo en el corazón, fue donde yo nací, crecí y donde, eventualmente, terminar, por eso es importante sacar estas historias para que no se nos olvide el español y que los papás tengamos herramientas para mantener esa cultura viva en cada casa. Mi intención fue hacer los cuentos inspirados aquí”, expresó la escritora sobre su trabajo, que además de contar con dos ejemplares titulados “Bear El Goldendoodle y La Iguana”, que salió a finales de 2022, y “Bear El Goldendoodle y El Cobito”, la más reciente instalación de la serie literaria, se encuentra en la preparación una tercera historia.

Entre los artículos más recientes, se encuentra el peluche parlante de “Bear”, que te puede narrar el primer cuento o enseñarte a pronunciar las primeras 100 palabras primarias del libro de actividades de inglés a español.

El peluche parlante de "Bear" es uno de los diversos artículos que ayudarán a los pequeños sumergirse al mundo del cachorro. ( Ramon "Tonito" Zayas )

“Tenemos que mezclar la tecnología con la lectura, y aquí, el peluche te cuenta la historia sin tener que estarle cambiando las baterías porque es recargable, así que Bear les puede durar para largo”, exprepresó la só la emprendedora sobre el adorable juguete que laboró desde verano de 2023, donde buscó a un diseñador gráfico tridimensional y un actor de voz para darle vida al cachorrito.

Ahora Bear tendrá la oportunidad de inspirar no solo a los chicos de la diáspora, sino también a los pequeños de la Isla, ya que los libros infantiles se encuentran ahora tanto en español e inglés, así como completamente en español, sin perder el encanto del trópico ni sus hermosas rimas.

“Bear es un perrito bien dócil, bien amoroso, y su personalidad me hizo pensar: ‘oye, ¿por qué no?’ Lo inmortalicé en esta historia, pero no fue con una intención de ir más allá de una marca, sino era escribir el libro para lograr una meta de vida. Pero de ahí a hoy día, Bear le encanta ir a las escuelas, donde hacemos los “Read Out Loud”, le encanta que le den sus cariñitos”, sostuvo la boricua.

Allendes también destacó que su lanzamiento también cuenta con una variedad de calcomanías de su cachorro y algunos personajes de este universo, como “Ana la Iguana” y “Tico el Cobito”, que tendrá el fin de ayudar a la organización Luna Vet Help seguir con su misión de educar y concientizar sobre el bienestar animal, la adopción responsable y la medicina preventiva en estas criaturas.

Los fondos recaudados con las calcomanías de "Bear El Goldendoodle" se dirigirán a la entidad sin fines de lucro Luna Vet Health. ( Ramon "Tonito" Zayas )

“Nosotros en Puerto Rico una crisis bien grande con los animales que tenemos en la calle, pero no necesariamente son perros satos en la calle, sino que también tenemos el problema de que personas compran perritos porque supuestamente son buenos regalos para sus hijos, luego se dan cuenta que dan mucho trabajo, y terminan abandonados, y esto me mata, porque es importante la educación que podamos darle al público, por qué cuando obtenemos mascotas conlleva responsabilidades como llevarlos al veterinario, vacunarlos, mantener el aseo al día”, sostuvo Allendes sobre la iniciativa “Stickers for Strays”, que los fondos que recaude se dirigirá a la entidad sin fines de lucro dirigida por la veterinaria, Dra. Adriana Luna González.

Todos los artículos, incluidos los cuentos, están disponibles a través del portal Bear the Doodle y en la librería Casa Norberto en Plaza Las Américas.