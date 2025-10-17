El Centro Criollo de Ciencias y Tecnología del Caribe (C3Tec) arrancó hoy la convocatoria para su programa Coding Maker Club, una experiencia educativa que invita a jóvenes a explorar el fascinante universo de la programación y la tecnología.

Este currículo intensivo de seis semanas ofrece ocho talleres distribuidos en 12 días, diseñados para que los participantes desarrollen destrezas en la creación de videojuegos, codificación y robótica. El programa comienza el 21 de octubre y se llevará a cabo los martes y jueves, de 5:30 p.m. a 7:30 p.m.

“Nuestro objetivo es despertar la creatividad de los jóvenes a través de la tecnología. No solo adquirirán conocimientos técnicos, sino que también desarrollarán habilidades de pensamiento, resolución de problemas y trabajo en equipo, competencias esenciales para tener éxito en el mundo de hoy”, expresó Tasha Endara, directora ejecutiva del C3Tec.

Durante el programa, los participantes iniciarán ensamblando y programando su propio robot con la herramienta mBlock, el cual podrán llevarse a casa al finalizar. Posteriormente, se adentrarán en el desarrollo de videojuegos, desde la concepción de la idea hasta la presentación de un proyecto terminado. La experiencia culmina con una actividad especial donde los jóvenes competirán con sus creaciones, presentarán sus ideas y votarán por sus favoritas.

Una cantidad limitada de becas están disponibles para aquellos interesados en participar. El único requisito es la redacción de un ensayo de 300 a 500 palabras donde el estudiante debe incluir una introducción, desarrollo y conclusión con secuencia lógica.

Al concluir el programa, cada participante contará con un proyecto tangible y recibirá todos los materiales necesarios para su desarrollo

Para más información o para inscribirse en el programa Coding Maker Club, visite www.c3tec.org o comuníquese al 787- 653 - 6391, ext. 219.