El Centro Criollo de Ciencia y Tecnología del Caribe (C3Tec) abrió hoy, martes, convocatoria para la décima edición de Codepillars, su programa educativo dirigido a fomentar el interés y la participación de jóvenes entre las edades de 12 a 17 años en las disciplinas STEM.

El anuncio marca el décimo aniversario de la iniciativa que convirtió la curiosidad científica de cientos de jóvenes en experiencias concretas de aprendizaje, innovación y desarrollo de soluciones a problemas reales. A través de Codepillars, las participantes no solo adquieren conocimientos tecnológicos, sino que desarrollaron destrezas de pensamiento crítico, creatividad, trabajo en equipo y liderazgo.

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La celebración de esta primera década cobra especial relevancia ante la importancia de continuar promoviendo una mayor participación de niñas y jóvenes en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, creando desde edades tempranas experiencias que les permitan descubrir sus capacidades y visualizar estas disciplinas como posibles rutas académicas y profesionales, según reveló la organización sin fines de lucro en un comunicado de prensa.

“En C3Tec creemos firmemente que el talento no tiene género y que ofrecer oportunidades desde edades tempranas puede transformar la manera en que una niña imagina su futuro”, expresó Tasha Endara, directora ejecutiva del C3Tec, en declaraciones escritas.

“Codepillars no se limita a enseñar ciencia o tecnología; queremos que cada participante descubra que tiene la capacidad de crear, investigar, diseñar soluciones y convertirse en protagonista de la innovación. Celebrar diez años de este programa reafirma nuestro compromiso de seguir abriendo espacios para que más niñas se vean a sí mismas como las científicas, ingenieras y líderes del futuro”, resaltó.

El crecimiento y continuidad de Codepillars ha contado con el respaldo de Titín Foundation desde su inicio, aliado fundamental durante estos años en el esfuerzo por ampliar las oportunidades educativas y fomentar una nueva generación de jóvenes innovadoras y emprendedoras.

“Para nuestra fundación, acompañar iniciativas como esta no es solo un acto de apoyo. Es, ante todo, una convicción. Una apuesta decidida por un futuro en el que más niñas se vean a sí mismas como creadoras, como innovadoras, como líderes”, señaló Sofía Martínez-Álvarez González, presidenta y CEO de Titín Foundation.

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La apertura de la décima edición ocurre luego de culminar exitosamente el ciclo 2025-2026 de Codepillars, en el que un grupo de 20 jóvenes desarrolló y presentó cinco proyectos innovadores dirigidos a atender desafíos ambientales, tecnológicos y sociales.

Entre las propuestas se encuentran Reshore, un sistema de barreras submarinas con esculturas ecológicas diseñado para contribuir a mitigar la erosión costera, Aquabot, un robot acuático para limpiar hábitats marinos y fomentar la biodiversidad, CalmTech Pack, una herramienta sensorial portátil concebida para asistir durante episodios de ansiedad, Reef 3D, un sistema de arrecifes artificiales sostenibles que promueve la regeneración de ecosistemas marinos, así como Emotional Peace, un reloj inteligente diseñado para monitorear el bienestar emocional y facilitar la conexión con redes de apoyo y recursos especializados.

Los proyectos demuestran cómo la educación STEM puede trascender el salón de clases y convertirse en una herramienta para que las nuevas generaciones analicen los retos de sus comunidades y desarrollen posibles soluciones mediante la ciencia, la tecnología y la innovación.

El pasado ciclo se extendió de septiembre de 2025 a abril de 2026 y culminó con la presentación de los prototipos desarrollados por las participantes en las instalaciones del C3Tec.

Codepillars forma parte de los esfuerzos del C3Tec para fomentar desde edades tempranas la participación femenina en disciplinas STEM. A través de la iniciativa Nenas en la Ciencia, la institución ha impactado a más de 6,500 niñas en Puerto Rico, mientras que Codepillars ha beneficiado directamente a más de 200 jóvenes, creando un espacio de aprendizaje donde pueden experimentar, desarrollar ideas y fortalecer su confianza en sus propias capacidades.

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Como parte de la celebración de su décimo aniversario, C3Tec abrió la convocatoria para seleccionar a las participantes de la 10.ª edición de Codepillars, dirigida a niñas y jóvenes entre las edades de 12 y 17 años interesadas en explorar el mundo de la ciencia y la tecnología.

Las candidatas deberán demostrar interés por las disciplinas STEM y contar con conocimientos básicos de computación. El proceso de solicitud requiere además la presentación de un ensayo original en el que expongan sus intereses, metas y razones para formar parte del programa.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 31 de agosto de 2026. Las jóvenes seleccionadas serán notificadas oficialmente luego de completar el proceso de evaluación pueden acceder aquí.