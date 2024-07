Caguas. Para algunos, los videojuegos pueden ser solo un instrumento para despejar la mente, pasar el tiempo y, simplemente, disfrutar. Pero otros se acercan a ellos como una herramienta para construir un mejor futuro y el Centro Criollo de Ciencia y Tecnología (C3Tec) le quiere sacar provecho a este medio para educar a futuros profesionales con su nuevo programa de verano “Como todo un gamer”.

Niños de 10 a 17 años tendrán la oportunidad de sumergirse al universo de las ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas (STEAM, por sus siglas en inglés) de una manera divertida con un curso extensivo de tres días donde practicarán destrezas de programación y codificación aplicados al diseño digital y diseño de videojuegos.

“Esto va a constar de diferentes secciones, donde los nenes van a estar dialogando con ‘gamers’ para que vean esa experiencia de lo que son ellos ahora, cómo tuvieron el interés en la programación de videojuegos, cómo realmente pueden lograrlo si te lo propones y cómo -desde niño- debes ir adquiriendo esas habilidades para irte preparando para el futuro”, expresó Gabriela Rivera, gerente del Programa Educativo del C3Tec, en entrevista con Primera Hora.

Los niños y adolescentes practicarán destrezas de programación y codificación aplicados al diseño digital y diseño de videojuegos guiados por profesionales de la industria. ( Vanessa Serra Díaz )

Rivera destacó que este esfuerzo surgió de unos talleres que la organización sin fines de lucro ofrecía cada tercer sábado del mes hacia esta población bajo la Academia Maker, una iniciativa de capacitación e innovación que integra conocimiento de las disciplinas STEAM para atender desafíos del día a día de manera lúdica. La gestora compartió con este medio que estos talleres tomaron mucha popularidad entre los pequeños cuando los educadores integraron el popular videojuego “Minecraft” para enseñar los valores más fundamentales de estas disciplinas.

“Aquí nos dimos cuenta de que éste era el momento de incorporar todo lo que tiene que ver con ‘gaming’ para fomentar las habilidades dentro del STEAM”, aseguró la educadora, al destacar que cuentan con la participación del jugador profesional y director ejecutivo del equipo de e-Sports Team Red Rooster, Ricardo “Mono” Román.

Román indicó que unirse a este proyecto educativo expone un momento idóneo para inculcar en la juventud -desde temprano- las distintas oportunidades de crecimiento en el “gaming”, a la vez que podrán tener el poder en sus manos de crear una simulador de videojuegos incorporando prácticas de la industria.

“Aquí lo que tendrán será la experiencia. Posiblemente, estos jóvenes han visto por encima o, quizás, piensen que esto es algo demasiado complicado, que no tienen la habilidad de ser creadores de videojuegos o jugadores profesionales. Pero no, hay otras ramas por las que puedes unirte a este mundo, solo necesitan un espacio, que les abran las puertas a entender eso”, indicó el también productor de First Attack PR.

“Esto es algo que ayudará a la juventud, donde ellos vean que pueden desarrollarse, porque la gente ve mucho que los videojuegos son solo entretenimiento y horas perdidas, pero cuando empiezas a ver y te percatas de la disciplina que se requiere para subsistir aquí, ahí es donde los niños logran reconocer cómo manejarse. Y aquí los van a llevar de la mano”, apuntaló.

Los talleres de “Como todo un gamer” se ofrecerán del 10 al 12 de julio, de 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., y su cupo será hasta 30 alumnos. Para más información, pueden llamar al (787) 653-6391 o visitar las redes sociales del C3Tec.