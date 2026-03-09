La siembra y el contacto directo con la tierra son mucho más que una actividad recreativa: son una herramienta poderosa para el desarrollo integral de la niñez.

En Puerto Rico, donde la naturaleza forma parte esencial de nuestra identidad y clima tropical, fomentar pequeños huertos en el hogar o en la escuela puede convertirse en una experiencia enriquecedora y hasta terapéutica.

La siembra es terapéutica porque conecta al niño con procesos naturales que promueven la calma, la paciencia y la autorregulación emocional. Observar cómo una semilla germina, cuidar la planta día tras día y esperar el fruto fortalece la tolerancia a la frustración y el sentido de logro.

El contacto con la tierra también estimula los sentidos: la textura del suelo, el olor de las hojas, los colores de las flores y el sonido del agua al regar activan experiencias sensoriales que ayudan a reducir el estrés y la ansiedad. Diversos estudios en educación y psicología infantil han demostrado que las actividades al aire libre favorecen la concentración, mejoran el estado de ánimo y estimulan la creatividad.

Desde el punto de vista cognitivo, la siembra es un laboratorio natural. Los niños aprenden conceptos de ciencia, como el ciclo de vida de las plantas, la fotosíntesis o la importancia de los polinizadores. Desarrollan habilidades matemáticas al medir la profundidad para sembrar, contar semillas o registrar el crecimiento de sus plantas.

Además, se fomenta la responsabilidad: cuando un niño sabe que una planta depende de su cuidado, comprende el valor del compromiso diario.

En el ámbito emocional, la jardinería fortalece la autoestima. Ver el resultado de su esfuerzo, ya sea una lechuga lista para cosechar o una flor que finalmente abrió, genera orgullo y satisfacción. A nivel social, trabajar en un pequeño huerto familiar o escolar promueve la cooperación, el diálogo y el respeto por el trabajo en equipo.

No es casualidad que la siembra sea un componente importante del método Montessori. En este, el aprendizaje ocurre a través de la experiencia directa y el contacto con el entorno real. El cuidado de plantas forma parte del área de “vida práctica”, donde los niños desarrollan independencia, coordinación y sentido de orden.

Al encargarse de regar, limpiar hojas secas o trasplantar, el niño no solo adquiere destrezas motoras finas, sino que fortalece su autonomía y respeto por la naturaleza.

Para los padres que deseen fomentar la siembra en casa no es necesario contar con un gran patio. En Puerto Rico, un balcón, una ventana soleada o incluso pequeños tiestos reciclados son suficientes para comenzar.

Aquí algunos consejos prácticos:

Empieza con plantas fáciles . Hierbas como el recao, la albahaca o la menta germinan rápidamente y ofrecen resultados visibles en poco tiempo, lo que mantiene la motivación del niño.

. Hierbas como el recao, la albahaca o la menta germinan rápidamente y ofrecen resultados visibles en poco tiempo, lo que mantiene la motivación del niño. Involucra al niño desde el inicio . Permítele escoger las semillas, preparar la tierra y participar activamente en cada paso.

. Permítele escoger las semillas, preparar la tierra y participar activamente en cada paso. Establece una rutina . Designar un momento diario para regar o revisar las plantas ayuda a desarrollar disciplina y constancia.

. Designar un momento diario para regar o revisar las plantas ayuda a desarrollar disciplina y constancia. Conecta la siembra con la alimentación . Cocinar juntos con lo que han cosechado refuerza hábitos saludables y el aprecio por los alimentos frescos.

. Cocinar juntos con lo que han cosechado refuerza hábitos saludables y el aprecio por los alimentos frescos. Valora el proceso, no solo el resultado. Si una planta no prospera, conviértelo en una oportunidad de aprendizaje, no en un fracaso.

En tiempos donde la tecnología domina gran parte del ocio infantil, promover la siembra es ofrecer una alternativa saludable, educativa y emocionalmente rica.

Sembrando se siembran valores: paciencia, responsabilidad, amor por la tierra y esperanza en el crecimiento.

(La autora es directora ejecutiva de la Escuela Montessori San Cristóbal.)