El Centro de Estudios para el Desarrollo Sustentable del Recinto de Cupey de la Universidad Ana G. Méndez (UAGM), en colaboración con la Sociedad de Astronomía de Puerto Rico, Inc. (SAPR) informan que ofrecerán el curso titulado “Nuestro Sistema Solar” a partir del martes, 11 de febrero. El curso impartido por el profesor Armando Caussade, quien es miembro fundador de la SAPR, se reunirá por tres horas (6:00 a 9:00 p.m.) durante cuatro martes consecutivos en el recinto de Cupey de la UAGM.

"Este curso ofrecerá una vista panorámica de nuestro Sistema Solar, e incluirá descripciones del Sol, la Luna, la Tierra y de los pequeños cuerpos. También, ofrecerá un repaso de las teorías actuales que explican la formación, evolución y posible destino el Sistema Solar", afirmó Caussade.

De otra parte, el miércoles, 12 de febrero comenzará el curso Temas selectos de astronomía amateur. El mismo se reunirá de 6:00 a 9:00 p.m. durante cuatro miércoles consecutivos. Este será impartido por el Dr. Guido E. Santacana, miembro de SAPR y es parte de la American Association of Variable Stars Observers y la Association of Lunar and Planetary Observers. Entre los temas que se discutirán se encuentran el de los eclipses solares y lunares, la actividad solar, las auroras boreales y la observación y registro de lluvia de meteoros, entre otros.

Astronomía para aficionados es un programa de educación continua único en Puerto Rico que consta de ocho cursos y conduce a un certificado universitario de 100 horas contacto como pasatiempo fascinante y divertido. Introduce a todos los interesados de dieciséis (16) años o más al mundo de la astronomía.

Los profesores son reconocidos profesionales en el tema de la astronomía y las ciencias terrestres, algunos como científicos y otros como aficionados con muchos años de experiencia. El programa cuenta con la colaboración de la SAPR y del Observatorio de Arecibo para garantizar la calidad y riqueza de la experiencia educativa. Los que completen el certificado universitario obtendrán 1 año de membresía gratis en la SAPR.

Los cursos se ofrecerán a través de educación continua y no se requiere tener telescopio o binoculares. Para más información pueden comunicarse al 787 766–1717 ext. 6351.