Anda con una pala, su botella de ron caña, un saco de décimas y el cigarro encendido para cantar las verdades sobre las situaciones que ocurren en el país, al estilo único de Pateco; el “Walking dead de la trova”.

El pintoresco personaje, interpretado por el veterano actor Teófilo Torres, fue inspirado en el sepulturero del cementerio Santa María Magdalena de Pazzi en el Viejo San Juan, cuya imagen se popularizó a nivel mundial a través de una fotografía que recogió la problemática que vivió la isla en 1899 luego del paso del huracán San Ciriaco.

Esto ya que los estragos del fenómeno atmosférico y las epidemias causaron muchas muertes, ocasionando que el ayuntamiento limitara la participación de las comitivas fúnebres hasta la entrada del camposanto, a donde la gente dejaba los difuntos para que Pateco se los llevara y les diera cristiana sepultura.

De ahí surgió la frase: “Se lo llevó Pateco”.

“Pateco proviene del latín “Pax tecum”, la paz te acompañe, la paz sea contigo. Esta era la despedida que el sacerdote o el oficiante católico hacía al muerto, muerta o quien había fallecido, en el latín, que era el idioma que se usaba en la ceremonia religiosa. El pueblo, por supuesto, como no entendía latín, al oír “Pax tecum”, empezaron a crear toda esta historia alrededor de Pateco”, explicó el performero de 68 años.

“De ahí tenemos toda nuestra aportación a la cultura de la muerte, que ya es internacional. Sabes que solamente en Puerto Rico, nosotros identificamos a la muerte como Pateco. Y te recuerdo también que Pateco no es la parca, no es la muerte como tal; Pateco es el que los transporta, el que los lleva”, agregó el actor ponceño.

Sin embargo, el fenómeno de Pateco no surgió solamente en la capital, aunque la popularidad del sepulturero del Viejo San Juan cobró mayor relevancia.

“Se trata de la ciudad capital, un cementerio famosísimo, histórico, donde hay grandes personalidades y próceres. Creo que es uno de los cementerios más emblemáticos en la isla, quizá el más que se le ha dado preponderancia, es el que más se destaca”, agregó sobre el cementerio que fue bendecido el 27 de mayo de 1814.

“Los puertorriqueños utilizamos la frase: ‘Se lo llevó Pateco’, o ‘Te va a llevar Pateco’. Pero también tiene otras implicaciones para nosotros, los boricuas, que no necesariamente tiene que ver con la muerte. A veces utilizamos la frase para decir: ‘Te vas a fastidiar’ o ‘Te va a llevar quien te trajo”, acotó.

¿Cómo nació el personaje?

El trovador y sepulturero surgió hace ocho años, según el actor.

“Me he dedicado prácticamente casi toda mi vida a hacer un trabajo unipersonal, monólogos y, la figura de Pateco no dejaba de ser siempre algo muy interesante para mí, porque brega con el concepto de la muerte con lo que todos vamos a enfrentar y el nombre me parecía muy singular”, reveló.

“Antes de conocer la historia de la procedencia de Pateco, creía que tener que ver con la pateca que se utiliza para levantar y halar pesos. Parece que también es otra versión del femenino de Pateco. Pero me gusta más la otra versión por la religiosidad cristiana y todo esto que nos rodea”, sostuvo.

De esa manera, fusionó un personaje que interpretaba en un monólogo titulado “Maco, el sepulturero”, de la periodista Gloria Alonso, para agregarle el aspecto folclórico de Pateco, que anda con un galón de ron caña, el saco y la pala.

“El personaje de Pateco me provee la oportunidad de expresar en décimas, que aparentemente, según las críticas que he recibido, en más de un 99% indican que manejo muy bien la décima puertorriqueña. Pues, la convierto en esta herramienta satírica, punzante, paródica”, relató.

“Pateco escribe todos los días sobre las situaciones que ocurren en el país y en el mundo. Pateco tiene una obsesión con cantar y decir las cosas que tenga que decir, en décimas. De hecho, la décima es una de nuestras tradiciones más antiguas, nos proviene desde España”, detalló al recalcar la influencia de su crianza en la zona montañosa de Ponce.

De hecho, hace varias semanas que Pateco anda sin su pala, que fue incautada por la Policía mientras participaba en las protestas contra LUMA Energy en el Viejo San Juan.

Así que la situación ha sido eje en la composición de más décimas en las que reclama que “me devuelvan la pala”.

Mientras tanto, Pateco estará el 17 de septiembre y 8 de octubre en el Café Teatro Vicente en San Juan, con el espectáculo “Sueltos y Revueltos”, donde habrá “música cómica, sacándole humor a toda esta situación política, social, existencial que tenemos los puertorriqueños”.

Para detalles: 347-302-5993.