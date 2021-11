MANATÍ. La Parroquia Nuestra Señora de la Candelaria y San Matías Apóstol fue una de las primeras ocho iglesias católicas establecidas en Puerto Rico para el siglo XVII. Sin embargo, los expertos descubrieron que desde un inicio la edificación no se construyó con la idea de establecer un templo religioso.

Según los hallazgos del expárroco de la iglesia, Emilio Tobar González, y el arqueólogo del municipio de Manatí, Carlos Manuel Ayes Suárez, los restos de la ermita, en un principio, fueron un torreón militar que colonizadores utilizaban para vigilancia y resguardo en el siglo XVI.

“Encontramos que cuando Juan Ponce de León comienza a hacer sus exploraciones en busca de oro, empieza a encomendar indios. Encomendó indios de Orocovis y al cacique de Guaraca de esta región. Crean las haciendas de mina y, obviamente, ellos necesitaban una estructura que fuera de seguridad para protegerse del alzamiento de los indios, de los ataques, de los alzamientos de los negros esclavos, de los ataques de los franceses y de los indios caribes. Esa casa de seguridad o ese torreón militar se hizo para protegerse de los niveles de violencia que había en los alrededores y donde guardaban, con toda seguridad, el oro que iban sacando de las actividades de minería de la zona”, explicó Ayes Suárez.

Al descender y caer en crisis la actividad minera en la década de 1540, decenas de familias ya habían comenzado a establecerse cerca del área. Tras la necesidad de crear un centro para atender sus necesidades espirituales, deciden aprovechar la única estructura sólida que tenían cerca y añaden cuartos a los lados como sacristía, convirtiéndola en ermita.

En 1759, los feligreses rompieron la cara oeste de la ermita para agrandarla y convertirla en iglesia. Para esto utilizaron los restos de la pared derrumbada para armar las nuevas paredes de la nave oeste, donde se encuentra la iglesia en la actualidad.

“Entonces, era una práctica muy común en la antigüedad, porque se decía que los espacios que habían sido consagrados, los materiales, tenían que utilizarse para proyectos consagrados. Entonces, al ampliar el torreón de la ermita-iglesia, pues utilizaron todos los bloques de piedra originales y los incrustaron en las paredes de la nueva construcción”, explicó el historiador, quien, gracias a la iniciativa y curiosidad del sacerdote, se sumó a acompañar al líder religioso a estudiar y explorar las paredes de la parroquia para conocer la historia del edificio.

A partir de la década de 1990, Tobar y Ayes comenzaron la búsqueda de evidencia histórica. El sacerdote logró destapar gran parte de las paredes del antiguo torreón donde ahora ubica el altar de la iglesia y otros espacios dentro del templo para propósitos de su investigación. La iglesia está designada dentro del Registro Nacional de Lugares Históricos.

El altar conserva piezas del antiguo torreón militar. ( XAVIER GARCIA )

La actual edificación, que mide cerca de unos 6,000 pies cuadrados, posee una fachada de estilo neoclásica construida en 1864 que impresiona a los visitantes al pasar por la plaza. En su interior se pueden apreciar las 12 pilastras en las que cada una lleva conmemoración de los 12 apóstoles y en el suelo de la parroquia se leen los nombres de las personas que fueron enterradas en los alrededores de la ermita durante la época, muchos de ellos esclavos de familias ricas.

En la entrada del templo se encuentra el Museo Parroquial, donde tienen expuesto un reloj de 1904, monedas de los reyes católicos, confesionarios antiguos, ángeles de bronce, el antiguo campanario, maquetas de las diferentes etapas de construcción de la iglesia, entre otros objetos. Actualmente, la entrada al museo se encuentra restringida por motivos de la pandemia. Las celebraciones eucarísticas se llevan a cabo de lunes a sábado a las 6:30 a.m. y 7:00 p.m.; y los domingos a las 7:00 a.m., 9:00 a.m., 10:30 a.m. y 7:00 p.m.