Determinar cuándo una persona mayor debe dejar de conducir es una de las conversaciones más difíciles para muchas familias.

Expertos en rehabilitación de conducción, atención médica y cuidado de adultos mayores coinciden en que la clave está en identificar cambios en las capacidades físicas o cognitivas, actuar con anticipación y abordar el tema con empatía y planificación.

La especialista certificada en rehabilitación de conducción Sherrie Waugh, del centro neuropsicológico The Brain Center, en Indiana, Estados Unidos, explicó que comunicar a una persona que ya no está en condiciones de conducir suele generar reacciones intensas.

Según relató, ha visto casos en los que tanto los conductores como sus familiares terminan llorando al comprender que llegó el momento de dejar el volante.

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Los especialistas señalan que perder la posibilidad de conducir puede afectar profundamente la independencia y la identidad de las personas mayores. Lauren Massimo, profesora asistente en Penn Nursing, afirmó que muchos pacientes describen esta situación como una experiencia deshumanizante.

Observar señales concretas

Antes de plantear que una persona deje de manejar, los expertos recomiendan evaluar objetivamente su desempeño al volante. Waugh advirtió que muchos familiares expresan preocupación sin haber acompañado recientemente al conductor en un trayecto.

Entre las señales de alerta se encuentran no respetar semáforos o señales de tránsito, dificultades para mantener la velocidad adecuada, problemas para permanecer dentro del carril o desorientación en recorridos habituales. Estos cambios pueden indicar una disminución de las capacidades necesarias para conducir de forma segura.

Los especialistas también advierten sobre el riesgo de asociar automáticamente la edad con la incapacidad para manejar. Según Marvell Adams Jr., director ejecutivo de Caregiver Action Network, la conversación debe centrarse en las capacidades reales de la persona y no en su edad cronológica.

La importancia de una evaluación profesional

Los expertos sugieren apoyarse en la opinión de médicos, neurólogos, oftalmólogos o especialistas en rehabilitación de conducción para aportar objetividad al proceso. En muchos casos, una evaluación profesional puede ayudar a que la persona comprenda mejor los riesgos asociados a continuar manejando.

Waugh explicó que estas evaluaciones suelen medir habilidades visuales, tiempo de reacción, memoria y velocidad de procesamiento. En algunos casos, los resultados permiten demostrar de manera concreta que existen limitaciones que comprometen la seguridad vial.

Massimo señaló que para muchas familias resulta útil que sea un profesional de la salud quien comunique la recomendación de dejar de conducir, reduciendo así la tensión entre familiares y conductores.

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Planificar alternativas de movilidad

Los especialistas coinciden en que la conversación debe incluir soluciones prácticas para mantener la autonomía de la persona. Entre las alternativas mencionan aplicaciones de transporte, servicios de entrega a domicilio, transporte público, vehículos compartidos y el apoyo de familiares o amigos.

También sugieren implementar medidas graduales de reducción de riesgos cuando sea posible. Por ejemplo, limitar la conducción a trayectos cortos o exclusivamente durante el día antes de abandonar completamente el volante.

Hablar del tema con anticipación

Los expertos recomiendan iniciar estas conversaciones antes de que surja una situación crítica. Cheryl Greenberg, asesora especializada en planificación para adultos mayores, propone incorporar el tema de manera preventiva, preguntando cómo le gustaría actuar a la persona si en el futuro se sintiera menos cómoda o capaz para conducir.

Asimismo, destacan la importancia de escuchar activamente y reconocer el impacto emocional de la decisión. Según Greenberg, imponer la medida sin diálogo puede generar resistencia, mientras que una conversación basada en la empatía favorece una transición más llevadera.