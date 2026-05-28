En la actualidad, la comunicación se ha convertido en una actividad constante y casi automática. Entre conversaciones personales, redes sociales y entornos laborales, las personas comparten información sin detenerse a analizar su impacto. En ese contexto surge una idea sencilla pero poderosa: pensar antes de hablar o difundir un mensaje.

El llamado “triple filtro de Sócrates” se ha popularizado como una herramienta para reflexionar sobre lo que decimos o compartimos. Aunque no se trata de una enseñanza registrada directamente en los textos del filósofo griego, sí funciona como un principio ético moderno aplicado a la comunicación cotidiana.

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Este enfoque propone tres preguntas básicas antes de transmitir cualquier información:

Si es verdadera

Si es buena

Resulta útil

Se trata de un ejercicio de conciencia que busca mejorar la forma en que nos relacionamos con los demás.

Los filtros de Sócrates en la actualidad

El primer filtro, la verdad, invita a cuestionar la veracidad de lo que se escucha o se va a replicar. En un entorno donde abundan los rumores y los contenidos sin verificación, detenerse a confirmar los hechos se vuelve esencial para evitar la desinformación.

El segundo filtro, la bondad del mensaje, es decir, en el impacto que puede generar en otras personas. No todo lo que es cierto necesita ser dicho de cualquier manera, especialmente si puede herir, humillar o afectar la dignidad de alguien.

El tercer filtro, la utilidad de la información. Aquí la pregunta clave es si lo que se va a decir aporta valor real o si, por el contrario, solo añade ruido a la conversación. No todo lo que se sabe necesita ser compartido.

En la vida diaria, este principio puede aplicarse tanto en reuniones de trabajo como en redes sociales o conversaciones informales. Elegir con criterio qué comunicar ayuda a construir diálogos más claros, relevantes y constructivos.

En conjunto, estos tres filtros funcionan como una guía práctica para mejorar la calidad de la comunicación, buscan promover una forma más consciente de interactuar con los demás en distintos espacios.

Este enfoque implica asumir una responsabilidad personal frente al uso de las palabras y la información. En un mundo saturado de mensajes, pensar antes de hablar o compartir puede marcar la diferencia entre contribuir al ruido o aportar claridad.