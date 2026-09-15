El Bosque Nacional El Yunque, junto al Instituto Internacional de Dasonomía Tropical del Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, invita al público a una celebración gratuita con motivo del 150 aniversario de la designación de la Sierra de Luquillo como reserva forestal.

La celebración tendrá lugar en el centro de visitantes El Portal de El Yunque y coincidirá con el Día Nacional de las Tierras Públicas, fecha en la que la entrada a terrenos y parques administrados por el gobierno federal es completamente libre de costo. El evento se llevará a cabo el sábado, 26 de septiembre, de 9:00 am a 3:00 pm.

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El programa, que será en colaboración con la Fundación Amigos de El Yunque, incluirá charlas educativas, exhibiciones de fotografías históricas y contemporáneas, actividades infantiles, estaciones informativas, artesanos locales, productos regionales y música en vivo.

“La historia de El Yunque es también la historia de su gente, sus comunidades y sus colaboradores. Por eso, conmemorar los 150 años de la proclamación de este bosque como reserva es reconocer el compromiso histórico con la conservación de uno de los ecosistemas más únicos del planeta. El Yunque ha sido, y continúa siendo para Puerto Rico y nuestros visitantes, un espacio de aprendizaje, ciencia, recreación y conexión con la naturaleza”, expresó Keenan Adams, supervisor forestal de El Yunque, en declaraciones escritas.

Siglo y medio de historia de conservación

La Sierra de Luquillo fue declarada reserva forestal por el rey Alfonso XII en 1876, mediante las Ordenanzas para el Servicio del Ramo de Montes en las Provincias de Cuba y Puerto Rico.

Dicha designación protegió aproximadamente 24,710 acres, lo que convirtió al área en una de las reservas forestales más antiguas del hemisferio occidental y sentó las bases de la conservación que hoy caracteriza a El Yunque.

Tras la Guerra Hispanoestadounidense, el presidente estadounidense Theodore Roosevelt reafirmó esa visión de preservación al designar el área como la Reserva Forestal de Luquillo en 1903, un paso clave para su eventual administración por parte del Servicio Forestal federal.

“El sesquicentenario destaca una historia de conservación, investigación y manejo forestal en esta área protegida. El Yunque ha sido un laboratorio natural por más de un siglo, y el Instituto Internacional de Dasonomía Tropical se enorgullece de impulsar la innovación científica para el manejo informado del Bosque y sus recursos naturales. Esta conmemoración celebra el conocimiento generado y reafirma el valor ecológico único del Bosque Nacional El Yunque para Puerto Rico y el mundo”, indicó por su parte Grizelle González, directora del Instituto, en comunicado de prensa.

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Asimismo, el presidente de la Fundación Amigos de El Yunque, Ariel Lugo, destacó que “los 150 años de El Yunque nos recuerdan que la conservación es un legado que se construye a través del tiempo. La ciencia nos permite conocer el bosque; la conservación, protegerlo; y la educación, transmitir su valor”.

“Desde hace casi 17 años, la Fundación Amigos de El Yunque ha tenido el privilegio de acompañar y apoyar estos esfuerzos, fortaleciendo alianzas y creando oportunidades para que nuevas generaciones conozcan, valoren y protejan este bosque extraordinario. El verdadero legado de El Yunque será aquello que logremos dejar en sus manos”, concluyó.