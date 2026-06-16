( El Tiempo / GDA )

Los calentadores de agua eléctricos, conocidos en algunos hogares como sistemas de calefacción de agua, son equipos de uso cotidiano que permiten disponer de agua caliente para distintas actividades domésticas.

Sin embargo, especialistas advierten que dejarlos conectados y funcionando sin supervisión puede incrementar el riesgo de sobrecalentamiento, cortocircuitos e incluso incendios, particularmente en equipos con fallas o falta de mantenimiento.

Aunque suelen operar de forma automática, expertos recomiendan prestar atención a su estado y evitar dejarlos funcionando sin supervisión durante largos periodos, especialmente cuando la vivienda permanece desocupada.

Cómo funcionan los calentadores de agua eléctricos

Los calentadores eléctricos funcionan calentando el agua fría en su interior a través de una resistencia eléctrica.

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Cuando el agua alcanza la temperatura marcada por el termostato, la resistencia se apaga y el termo acumula el agua caliente en su interior hasta el momento de uso.

Riesgo de sobrecalentamiento y cortocircuitos

De acuerdo con el fabricante Reheatek, uno de los principales riesgos asociados a los calentadores de agua es el sobrecalentamiento.

Durante su funcionamiento, el sistema trabaja para mantener el agua a una temperatura determinada, lo que implica una actividad constante de sus componentes eléctricos.

En equipos antiguos o con mantenimiento deficiente, las piezas internas pueden desgastarse y aumentar la probabilidad de fallas eléctricas.

En el caso de los modelos eléctricos, una falla en el aislamiento del cableado o un cortocircuito pueden generar chispas o provocar un calentamiento excesivo.

Se recomienda desconectar el calentador de agua cuando no se esté utilizando o cuando la vivienda vaya a permanecer sola durante un periodo prolongado.

Recomendaciones para reducir el consumo de energía

Además de las medidas de seguridad, organismos especializados recomiendan optimizar la configuración de estos equipos para reducir el consumo eléctrico.

El Ministerio de Industria, Energía y Minería de Uruguay señaló que los calentadores de agua eléctricos se encuentran entre los aparatos que más energía consumen dentro del hogar.

“El calefón eléctrico es otro de los grandes consumidores de energía en los hogares. Para usarlo de forma eficiente te recomendamos ponerlo a 60ºC (140ºF) o menos”, indicó el organismo.

La entidad también recomendó instalar un temporizador para programar los horarios de funcionamiento.

“Además, puede ser conveniente incorporar un ‘timer’ para establecer las horas de encendido y apagado”, agregó.