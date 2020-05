Como es de imaginar, en 1970 el mundo era distinto. En el planeta vivíamos 3.6 billones de personas (comparado a las 7.6 billones de hoy día), un litro de gasolina costaba 11 centavos (aunque para la época en Puerto Rico se vendía en galón), un carro último modelo podía comprarse entre $1,879 y $3,861; y una docena de latas de comida de perro costaba $1.

No hay duda de que mucho ha llovido.

Para que tengas una idea, o recuerdes si ya andabas por aquí, estos eventos ocurrieron hace 50 años:

En enero, el mundo presenció el despegue del primer “jumbo jet” comercial con el vuelo de un Boeing 747 de la línea aérea PanAm de Nueva York a Londres. Llevaba 332 pasajeros y 18 tripulantes. El 747 revolucionó la aeronáutica civil por su capacidad de llevar hasta 550 personas en un vuelo.

El 5 de enero, ABC emitió el primer episodio de la novela All My Children, que tuvo una duración de... ¡43 años en pantalla!

El 14 de enero, Diana Ross abandonó el popular grupo The Supremes para comenzar una carrera como solista.

En abril, Paul McCartney anunció que abanndonaba The Beatles. La famosa agrupación lanzó en mayo su último disco, Let It Be, y tras una demanda de McCartney en diciembre de ese año, el grupo se disolvió para siempre.

En abril también, NASA lanza su tercera misión a la Luna, la Apolo 13, con los astronautas James Lovell, John Swigert y Fred Haise. El lanzamiento fue el día 11 y dos días después uno de los tanques de oxígenos de la nave explotó. El incidente acuñó una de las frases más conocidas en la cultura popular estadounidense: “Houston, tuvimos un problema” (“Houston, we’ve had a problem”). El accidente provocó siguientes explosiones en otros tanques de oxígeno, pérdida de agua, electricidad y propulsión. A partir de entonces, la misión se convirtió en un esfuerzo por traer los astronautas de vuelta a la Tierra y evitar que se perdieran en el cosmos. Y seis días después de despegar, el equipo del Apolo 13 acuatizó en el océano Pacífico, sanos y salvos.

En abril 22 se celebró el primer Día del Planeta Tierra.

En mayo comienza la circulación del periódico El Nuevo Día, que se une a otros como El Mundo, El Imparcial, Claridad y The San Juan Star.

En mayo 2, Diane Crump se convirtió en la primera jockette en correr en el Kentucky Derby.

El 16 de mayo, Junko Tabei se convirtió en la primera mujer en conquistar la cima del monte Everest.

El 21 de junio, Brasil se convirtió en el primer país en ganar tres Copas del Mundo en balompié al vencer a Italia 4-1 en México. Eso le ganó el derecho a poseer en perpetuidad la copa Jules Rimet, trofeo al campeón. La mantuvieron hasta 1983 en Rio de Janeiro, hasta que se la robaron.

El 11 de julio, Marisol Malaret se convierte en la primera puertorriqueña en ganar el título de Miss Universo.

En octubre se aprobó una enmienda a la Ley de Reorganización Legislativa del Congreso, que permitió al Comisionado Residente de Puerto Rico en Washington DC el derecho a votar en comités.

En 1970 entraron en función la La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) y la Agencia para la Protección del Medio Ambiente (EPA, por sus siglas en inglés).

Los íconos de la música estadounidense Jimi Hendrix y Janis Joplin mueren por sobredosis de drogas con un mes de diferencia.

Las películas populares ese año fueron M*A*S*H, Patton, Hello, Dolly! y On Her Majesty’s Secret Service (sexto filme de James Bond y el primero sin Sean Connery, el 007 original).

Se corre la primera edición del Maratón de Nueva York.

En noviembre, la sonda Luna 17 de la Unión Soviética llevó a nuestro satélite el robot Lunokhod 1, el primer vehículo robótico operado de forma remota desde la Tierra. El mes siguiente, la URSS lanzó con éxito la misión Venera 7, que llevó la primera nave espacial a la superficie de Venus, convirtiéndose en la primera ocasión que la humanidad llegaba a otro planeta. Venera 7 transmitió información sobre Venus durante unos 20 minutos.

El Gran Combo lanza el disco Estamos primeros, con temas como Sube nene, sube; Guaguanson, El negro feliz y Montuno, entre otros. El Apollo Sound de Roberto Roena publica Apollo Sound 2 (Chotorro, Déjame gozar, Te lo voy a jurar, Tani y otros) y Willie Colon y Héctor Lavoe sacan el clásico Asalto Navideño, el disco más vendido en la historia de Puerto Rico. Ese año, Willie Colón lanzó también La gran fuga y la primera semana de diciembre regresó a los estudios para grabar Asalto Navideño, que fue lanzado a fines de mes, aunque en muchos registros aparece como un disco de 1971 y hasta de 1972.