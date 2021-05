Dos equipos de estudiantes del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) conquistaron el primer lugar en su representación pionera en dos prestigiosas competencias en el área de energía a nivel internacional y en Estados Unidos: la 2021 Humanitarian Technology Project Design Competition, de la Power and Energy Society (PES) del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) y su Comité de Actividades Humanitarias, en la que el equipo colegial se colocó en primer lugar de Latinoamérica y Mundial; y la 2021 US Department of Energy Solar District Cup Denver, cuyos embajadores de sangre verde obtuvieron, igualmente, el primer lugar.

En la primera, Humanitarian Technology Project Design Competition, el RUM arrasó entre 65 equipos de distintos países del mundo, con su Proyecto Luz Verde UPRM, un sistema de paneles fotovoltaicos para brindar energía solar y empoderar a las comunidades.

Mientras, en la US Department of Energy Solar District Cup Denver, el Colegio brilló ante 72 prestigiosas universidades estadounidenses con un proyecto de diseño de sistema fotovoltaico con almacenamiento de energía solar para la ciudad de Denver, Colorado.

Bajo la consejería del doctor Eduardo I. Ortiz Rivera, catedrático del Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Computadoras (INEL/ICOM) y mentor del grupo de investigación Minds2CREATE, los alumnos alcanzaron la importante gesta en medio de un contexto de pandemia y con la celebración de ambos eventos de manera virtual, cuyas etapas finales coincidieron el último fin de semana de abril.

“Estos son grandes logros, no solo para nuestro Recinto Universitario de Mayagüez, sino para todo Puerto Rico. Me siento privilegiado de lo que estos estudiantes han alcanzado como resultado del esfuerzo y trabajo colaborativo. Es muy significativo ser campeones de dos de las competencias más prestigiosas en nuestras áreas, que son energías renovables y sistemas fotovoltaicos. Fueron desafíos sumamente difíciles, pero logramos vencer y demostrar la calidad de trabajo que hacemos en nuestro Colegio”, reiteró el doctor Ortiz Rivera.

En la Humanitarian Technology Project Design Competition, cuyo reto era crear una propuesta vinculada al área de la energía eléctrica con un objetivo humanitario y de servicio a su comunidad, los colegiales prevalecieron con su Proyecto Luz Verde UPRM, que consta del diseño de un gazebo para el Patio Central del RUM que genera su propia energía utilizando paneles solares.

Este grupo, que pertenece al capítulo estudiantil de la Power and Energy Society del IEEE, estuvo compuesto por: Javier A. Moscoso Cabrera, Tirso A. Peña Ruiz, Alexis Burgos Rivera, Marcos Carballo Martínez, Melody Cosme Morales, Christopher Flores Fermín, Jorge Santiago Fernández y Feli Solá Viera, todos del RUM; así como Leonardo Guadalupe Correa y Adriana Torres Martínez, estudiantes de arquitectura del Recinto de Río Piedras de la UPR y de la Universidad Politécnica, respectivamente, quienes contribuyeron a mejorar el diseño estructural del proyecto.

Equipo colegial que se colocó en primer en la 2021 US Department of Energy Solar District Cup Denver.

Por otro lado, en la 2021 US Department of Energy Solar District Cup Denver, la meta era diseñar un sistema fotovoltaico con almacenamiento de energía solar para la ciudad de Denver, Colorado. Esta fue evaluada por miembros de la industria solar, académicos, investigadores y personal del Departamento de Energía de Estados Unidos, principal auspiciador del evento.

El equipo colegial logró el primer lugar en el distrito de Denver, Colorado, con su propuesta diseñada para una población de alrededor de 40 mil personas. Sus integrantes son: Cristian R. Meléndez González, Ángel Gabriel Ortiz Rodríguez, Alanis Colón, Melody Cosme, Jorianys Del Valle, Ángel Figueroa, Juan Fontánez, Guillermo López, María López, Jaziel Torres, Benjamín Santiago, y Michael Vázquez.

“Me parece importante destacar la perspectiva educativa de nuestro proyecto, ya que no solo queremos diseñar y aportar un sistema para cargar el teléfono celular, las tabletas o computadoras, sino que nuestro objetivo es enseñar cómo lo hace porque es una solución que puede salvar vidas. Aspiramos a empoderar a las personas sobre su supervivencia. Nuestro deber no es solo seguir aprendiendo, sino compartir ese conocimiento con la comunidad. Esto ha sido una victoria de todo el equipo”, aseveró Javier, líder del colectivo de Humanitarian Technology Project Design Competition.

Por su parte, Cristian, quien fue el gerente de proyecto de la copa del Departamento de Energía, también enfatizó en el componente didáctico de su propuesta.

“Nos enfocamos mucho en el área comunitaria, en cómo mejorar y enseñarles a las otras personas que esto funciona y ayuda al ambiente. Pienso que eso fue lo más que nos ayudó a ganar la competencia. Gracias también a todos los integrantes del grupo que se empeñaron mucho en su parte y todos esos aspectos nos ayudaron a que la presentación final les encantara a los jueces. Valió la pena porque quedamos campeones y es un logro para nosotros como estudiantes y para la Universidad en general”, añadió Cristian.

Por su parte, el presidente de la UPR, doctor a Jorge Haddock, y el rector del RUM, doctor Agustín Rullán Toro, felicitaron a ambos equipos, a su mentor y a todos los profesores que colaboraron para que los estudiantes obtuvieran los campeonatos en tan prestigiosas competencias, con las que aportan a la sociedad y abonan a su crecimiento profesional.

“De parte de toda la comunidad universitaria, felicitamos y destacamos los logros de los dos equipos colegiales, quienes con disciplina y pasión hacen historia en áreas tan competitivas y de beneficio a nivel global y local. Los exhorto a continuar desarrollando sus conocimientos, son una representación del talento que promovemos en la Universidad de Puerto Rico”, indicó Haddock.

“Nos llena de inmenso orgullo validar, una vez más, que el talento, ingenio, dominio del tema y la disciplina de nuestros alumnos los lleve a brillar en dos foros de calibre internacional y a nivel de Estados Unidos. Resaltamos el esfuerzo de todos los integrantes y del doctor Eduardo Ortiz Rivera, quienes demostraron la excelente calidad de enseñanza en las áreas de sistemas renovables y energía en nuestro Recinto, en donde sin duda, se preparan a los profesionales que tendrán a cargo la enorme responsabilidad de diseñar tecnologías que garanticen sustentabilidad a las futuras generaciones”, puntualizó el rector.