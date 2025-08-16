La inteligencia emocional es un concepto que ha ido ganando popularidad con el paso de los años, ya que se refiere a la habilidad de identificar, comprender y regular las emociones propias y ajenas, de acuerdo con el sitio “Psicología y Mente”.

Varios estudios han demostrado que las personas emocionalmente inteligentes gozan de una mayor salud mental y un mejor rendimiento.

Uno de los beneficios de la inteligencia emocional es que permite al individuo conocerse mejor, desarrollar una buena autoestima y autoconfianza. Además, ayuda a tomar las mejores decisiones.

También reduce el estrés, favorece las relaciones interpersonales, aumenta la motivación y ayuda a alcanzar las metas.

PUBLICIDAD

“El lenguaje interno puede modificar el sistema límbico, la parte de nuestro cerebro emocional, modulando para calmarnos”, explicó el psicólogo José Martín del Pliego.

En una entrevista con el portal web “CuerpoMente”, el especialista reveló las frases que dicen las personas más emocionales y que resultan de gran beneficio en su vida.

“Esas frases actúan haciendo que nuestro neocórtex, la parte que tiene que ver con el pensamiento y la toma de decisiones, modifique la forma en la que vemos el mundo”, aseguró.

Las frases

Para el psicólogo, este tipo de enunciados es de gran ayuda para la aceptación y el autocuidado, tanto que los compara con los cimientos de un edificio.

“En la vida todo pasa”

Esta frase para ellos es de suma importancia porque son conscientes de que hay cosas buenas y malas que terminan pasando y que dejan un aprendizaje, pero que no se pueden quedar estancados en el pasado.

“El tener percepción de transitoriedad nos conecta con momentos en los que lo hemos pasado mal y también hemos sobrevivido. El tener percepción de transitoriedad nos conecta con momentos en los que lo hemos pasado mal y también hemos sobrevivido”, comentó.

“Lo que pasa, es lo mejor que podía pasar”

Para el especialista, esta frase es una de las que más utilizan este tipo de persona, ya que entienden que en la vida hay situaciones que no pueden controlar.

“No pretendas que las cosas sucedan como tú quieres, desea que sucedan como suceden y serás feliz. Nos quitamos parte de nuestra responsabilidad en todo lo que ocurre y permitimos que el caos que la vida es se vaya colocando solo”, manifestó Martín.

“Estar aquí y en el ahora”

Para ellos, vivir el presente con calma es esencial y esta frase les recuerda que siempre no pueden quedarse estancados en el pasado. “El pasado trae tristeza y el futuro provoca ansiedad, alerta”.

Otras de las frases de las que habló el psicólogo José Martín del Pliego fueron:

“Tengo que poner límites a los demás”.

“Mejor hecho que perfecto”.

“Tengo permiso para estar como estoy”.