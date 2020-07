Los boricuas Gilyeliz Guzmán y Luis Lamenza completaron su participación este fin de semana en la histórica I Copa Panamericana Online de halterofilia, en la que Puerto Rico logró además una medalla.

Guzmán y Lamenza participaron en el evento online desde el Albergue Olímpico de Salinas contra otros atletas de América desde sus respectivos países. La competencia fue organizada para promover la participación en los tiempo de coronavirus que han anulado los torneos presenciales en muchos países del mundo.

El evento fue organizado por la Federación de Halterofilia Internacional por primera vez en la historia de este organismo fundado en el 1905. Y aunque no sustituyó en su totalidad una competencia presencial, los atletas boricuas quedaron satisfechos con el evento.

“Me lo disfruté un montón. Tuve la dicha de tener personas importantes; mi familia estuvo, así que viví el apoyo de la competencia. Esa sensación estuvo ahí. Nos estamos adelantando al nuevo modo de competencia. A mí me gusto; me lo disfruté. Me sentí bien, en competencia”, dijo Guzmán, quien compitió el sábado en la Copa.

El jayuyano Lamenza se alzó con tres medallas en la categoría de 96 kilogramos. Las medallas fueron en arranque, envión y total. Las alzadas en kilos en cada renglón fueron 140-175-315.

Vinimos a seguir el entrenamiento y logré tres medallas” -Luis Lamenza, atleta boricua

Lamenza se sintió que las medallas fueron un bono.

“Llegaron las medallas extras. Vinimos a seguir el entrenamiento y logré tres medallas. Estoy feliz y se lo dedico a Jayuya”, dijo Lamenza.

El medallista de oro en la Copa fue el venezolano y medallista en los Juegos Panamericanos Lima 2019, Keydomar Vallenilla, con 165-205-360. Logró las tres medallas de oro en cada modalidad. El medallista de plata por modalidad fue el ecuatoriano Wilmer Contreras con 145-187-332.

Guzmán, de Sabana Grande, quedó cuarta en la competencia con un total de 186 kilos.

La prueba fue dominada por la venezolana Yusleidys Figueroa con 215 kilos. María Escobar, de Ecuador, terminó segunda con 208, mientras que la mexicana, Yeneli Guisa, le siguió con 196 kilos.

Guzmán pensó que pudo haber hecho mejor trabajo una vez supo manejar la dinámica online, sobre todo en la espera de los cambios de pesas.

“Esperaba un poquito más. Me afectó un poco el calentamiento. Quería más”, dijo.

Los atletas dijeron que el cambio grande entre una competencia online versus una presencial es el tiempo de espera entre alzadas. En online la espera fue entre 7-8 minutos y los atletas y entrenadores tienen que buscar la forma de que el calentamiento sea más efectivo. En una competencia presencial la espera es de 2-3 minutos.

Guzmán opinó que la modalidad online es viable para competir a la distancia. Cree que anualmente puede participar en competencias como la del sábado, que se transmitió en vivo por YouTube y que contó con la dirección de un moderador y con una pizarra de competencia.

Pero Guzmán cree que este tipo de competencia no sustituye un evento presencial porque ella es de las atletas que se alimenta de la emoción del público y del roce entre las competidoras.

“Fue una experiencia (la modalidad online). Pero las competencias presenciales no se deben ir para nada”, dijo.

De hecho, Guzmán dijo que el mismo sábado de la competencia online supo de una competencia presencial en diciembre en Chile si la pandemia lo permite. Dijo que asistirá a competir.

“Si todo ha mejorado, viajaremos a Chile a competir. De ahora a diciembre nos enfocaremos en esa competencia”, dijo la atleta que entrena y reside en el Albergue Olímpico.

Lamenza también opinó que el evento online es un reto doble en comparación con uno presencial.

“A nosotros nos gusta ver a los rivales en escenario. En la online nos tenemos que retar a nosotros mismo, es el doble de reto, es contra nosotros mismos y contra la barra”, dijo.