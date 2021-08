En cualquier conversación con los guaniqueños relacionada a su histórico pueblo, existe la posibilidad de que surja el comentario de que en un pasado los mosquitos le robaron la oportunidad de ser la capital de Puerto Rico.

“Había muchos mosquitos (por los pantanos) y pues, los españoles no estaban acostumbrados a eso, pero los indios sí, los taínos sí. Porque ellos se embadurnaban el cuerpo de ungüentos y cosas que ellos sacaban de las plantas mal olientes del lugar”, contó a Primera Hora Héctor Zapata, director del Centro Cultural Isabel Santiago en Guánica, según la información que recopiló del fallecido historiador guaniqueño Pedro Juan Vargas.

Zapata aclara que la aseveración acerca de la historia de los insectos surge porque con la llegada de Ponce de León en el 1508, el colonizador se quedó un tiempo en Guánica.

Vargas comenta, en la documentación que se conserva en el Centro Cultural, que “no puede escribirse la historia de Puerto Rico omitiendo a Guánica, porque por Guánica desembarcó en el Boriquén don Juan Ponce de León el 1508, fecha que representa ‘nuestro bautismo en la historia’”.

Ponce de León dividió a Puerto Rico en dos, separando al norte del sur de la isla. La parte norte la llamó Puerto Rico y la sur, Guánica. Luego, el español se mudó de las tierras guaniqueñas.

Si no hubiese sido por los mosquitos y Juan Ponce de León se hubiese quedado en el pueblo, Guánica hubiese sido la capital de Puerto Rico. “¿Por qué se hubiese quedado aquí? Había terrenos fértiles, había la mejor bahía del mundo para entrar y salir las embarcaciones. Era un paraíso. Aquí no hay nieve, aquí no hay frío. Era el sitio ideal para haberse quedado, pero (no fue así por) los mosquitos, que todavía por ahí están molestando...”, comentó Zapata.

