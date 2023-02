Recientemente la actriz y comediante mexicana, Michelle Rodríguez, generó polémica en redes sociales debido a que es la portada de febrero de la revista internacional, Marie Claire.

En un video publicado en su cuenta oficial de YouTube mencionó que recibió comentarios de todo tipo; agradeció a quienes le transmitieron un mensaje positivo y les respondió a todos aquellos que opinaron de forma negativa.

“Habito en un cuerpo grande y no me avergüenza, lo cuido, lo honro, lo respeto y lo disfruto. Este cuerpo me ha llevado a cumplir mis sueños”, comentó.

En una parte de su mensaje expuso que la gordofobia existe y que hace falta que la gente sepa de qué se trata, porque con el pretexto de preocuparse por su salud, algunos opinan acerca de su apariencia, justificando que no es saludable que ella sea de talla grande.

¿Qué es la gordofobia?

De acuerdo con un artículo publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de los años, la sociedad ha establecido lo que debe ser estético o hermoso y lo que no.

Por lo general, las personas delgadas entran en el estereotipo de belleza, en cambio, las personas con sobrepeso son discriminadas y constantemente son blanco de burlas.

Es por esto que se entiende como gordofobia a la discriminación y violencia basada en un juicio de valor moral.

“Las dinámicas socioeconómicas de la globalización generalizaron el morfotipo atlético como canon normativo de belleza. Y, al reforzar estos conceptos, cualquier persona fuera de ese patrón no cumple con los estándares de belleza”, describe el artículo.

Además, el artículo explica que no hay evidencia de que tener sobrepeso signifique un riesgo de mala salud o enfermedad. “Una persona con sobrepeso puede estar igual de sana o igual de enferma que una persona sin sobrepeso”.

Respecto a lo anterior, la talentosa standupera dijo lo siguiente:

“De mi salud yo me encargo, y cuando haya que hacer algo para mejorarla en caso de que no esté bien; lo haré, porque así lo he hecho siempre”.