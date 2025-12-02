La indignación digital volvió a dominar la conversación en 2025. El diccionario de Oxford University Press anunció que la expresión “rage-bait”, traducida al español como “cebo de la ira”, ha sido elegida palabra del año.

El término describe aquel material diseñado deliberadamente para provocar enojo, indignación o frustración, ya sea mediante mensajes ofensivos, declaraciones provocadoras o situaciones creadas para polarizar.

El fenómeno de esta palabra, según Oxford, experimentó un fuerte incremento: “el año pasado, según los datos de Oxford, la frecuencia de uso se multiplicó por tres”.

Casper Grathwohl, presidente de Oxford Languages, explicó en entrevista que “aunque la gente no la haya oído nunca, de inmediato sabe lo que significa. Y quieren hablar de ella”.

Cómo elige Oxford su palabra del año

La selección se basa en el análisis del corpus de Oxford, que contiene unos 30,000 millones de palabras provenientes de noticias del mundo angloparlante. El objetivo, según Grathwohl, es “animar a la gente a reflexionar sobre dónde estamos como cultura, quiénes somos en este momento, a través de las palabras que utilizamos”.

Como en ediciones recientes, Oxford elaboró una lista corta y abrió la votación al público. Este año, la campaña adquirió un formato novedoso: los términos finalistas fueron personificados en videos verticales producidos por Uncommon. El ganador fue elegido por un comité, sustentado en los votos, más de 30,000, la conversación pública y el análisis de datos.

Otros términos entre el listado

“Aura farming”, definido como el “cultivo de una imagen o personalidad impresionante, atractiva o carismática”, surgió hacia 2023 y duplicó su uso el último año, impulsado por un video viral de un joven indonesio bailando en la proa de un barco de carreras. Grathwohl destacó “la unión de lo banal y lo sublime” en su construcción lingüística.

“Biohack”, registrado desde 2011, describe intentos de “mejorar u optimizar el rendimiento físico o mental, la salud, la longevidad o el bienestar”. Su uso también se duplicó, alimentado por conversaciones entre figuras influyentes, incluidos los llamados “broligarcas”.

El historial de palabras del año incluye “selfie” (2013), “post-truth” (2016), “toxic” (2018) y “vax” (2021). En 2023 se destacó “rizz”, abreviatura de carisma, mientras que en 2024 el seleccionado fue “brain rot”, término que alude al supuesto deterioro mental provocado por el consumo excesivo de contenidos triviales en línea.