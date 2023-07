Asoma un nuevo año escolar, por lo que ya está disponible la línea de libretas escolares Pretty-Ugly, consistente de seis modelos producidas con materiales reciclables y en parte biodegradables que minimizan el impacto ambiental y el efecto que provoca el consumismo en el planeta. Este novedoso concepto, que está comprometido con la sostenibilidad del mundo, es una iniciativa de las tenismesistas y emprendedoras puertorriqueñas Adriana Díaz, Melanie Díaz, Fabiola Díaz y Gabriela Díaz.

“Nosotras seguimos trabajando incesantemente con nuestra marca de productos ‘future friendly’, que está comprometida con la sostenibilidad, enfocándonos en minimizar, por medio de nuestros productos, el impacto ambiental que el consumo desmedido provoca en el planeta. Nuestra marca tiene un enfoque social, ya que sentimos que es nuestro deber levantar la voz y hablar sobre todas aquellas prácticas positivas que merezcan ser promulgadas e imitadas. Fomentamos los valores del amor por todo lo que nos rodea, la inclusión, respeto e igualdad”, comenta Adriana Díaz, orgullo puertorriqueño del tenis de mesa desde Japón, en donde se encuentra en un intenso programa de entrenamiento.

Según Melanie Díaz, quien a su vez está en entrenamiento en la República Checa, “elegimos empezar con las libretas porque sabemos que llegar a los niños y jóvenes nos permite difundir el mensaje del impacto que el consumo tiene sobre el medioambiente, a quienes serán los futuros adultos. Vamos creando conciencia desde temprana edad”, al tiempo en que Fabiola Díaz opinó que “poder ofrecer un producto que cumpla con nuestro objetivo y que a la vez lleve un mensaje social es importante para nosotras. Estamos conscientes que nos sirve a nosotras para crecer y aprender en el camino”. Agregaron que tan pronto como para 2024 estarán presentado más productos eco amigables.

La línea de libretas es un proyecto colaborativo entre las cuatro hermanas, que incluye seis modelos, sea en hilo o de argollas, en el que promulgan distintos tipos de mensajes que comunican los valores que guían a estas cuatro jóvenes emprendedoras, así como sus preocupaciones. Estos modelos son:

- I see no future without women: mensaje inspirador sobre mujeres que, a través del tiempo, han dejado su huella en la historia.

- Learn today and be the hero tomorrow: mensaje de reconocimiento a heroínas y héroes que con su esfuerzo e iniciativas han ayudado a la ciudadanía a sobrellevar los fuertes sucesos recientes que han afectado a Puerto Rico, como los huracanes, terremotos y la pandemia.

- Boys like pink too: mensaje que busca eliminar el estigma que hay sobre los colores y los géneros. Ningún color es masculino o femenino.

- Greetings from Waste Republic: ¿Cómo podemos realizar pequeños cambios en nuestra vida diaria para reducir la cantidad de basura que generamos?

- Amenaza al planeta: es una invitación a tomar acción para salvar el planeta, porque la peor amenaza es esperar a que otro lo salve.

- Plant blessed future proof: un mensaje para crear conciencia sobre la deforestación.

Las libretas de la línea Pretty-Ugly cuentan con las siguientes características:

- 160 páginas (cocidas) o 200 páginas (de argollas).

- Hechas en Earth Pact, material elaborado con 100% fibra de caña de azúcar, libre de químicos y blanqueadores; con un papel eco amigable, alternativo y sostenible.

- Carátula echa en maule, un producto 100% de fibra virgen, biodegradable, reciclable y compostable. Es obtenido en fábricas manejadas y certificadas como sustentables.

- Tinta vegetal con acabados a base de agua.

Están disponibles en prettyuglyffp.com y en todas las Farmacias Aliadas alrededor de Puerto Rico.