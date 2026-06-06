Muchas personas asocian hablar en un tono elevado con autoridad, liderazgo o seguridad. Sin embargo, expertos en psicología señalan que esta conducta no siempre refleja confianza, sino que puede estar relacionada con necesidades emocionales más profundas.

De acuerdo con un artículo publicado por “El Comercio”, quienes alzan la voz con frecuencia no necesariamente buscan imponerse sobre los demás; en algunos casos, este comportamiento surge de una necesidad de sentirse escuchados, comprendidos o tenidos en cuenta dentro de una conversación.

Los especialistas explican que elevar el volumen al hablar puede aparecer como una respuesta ante emociones intensas como la frustración, el estrés, la ansiedad o la sensación de no recibir suficiente atención.

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Además, este hábito no siempre se desarrolla de forma consciente; algunas personas crecen en ambientes familiares ruidosos o en contextos donde era necesario competir por la palabra, por lo que terminan incorporando esta dinámica en su día a día.

A esta explicación psicológica se suma la evidencia científica de un estudio publicado en la revista “Human Communication Research”, que encontró que las personas que hablan con un mayor volumen suelen ser percibidas por los demás como más dominantes durante las interacciones sociales.

Los investigadores señalaron que una voz más fuerte puede transmitir una imagen de firmeza o control, incluso antes de que la audiencia analice el contenido del mensaje.

No obstante, los especialistas advierten que esta percepción puede resultar engañosa, el hecho de que alguien hable más duro no significa que posea más conocimientos, tenga mejores argumentos o esté en lo correcto respecto a un tema determinado.

De hecho, en algunas ocasiones este comportamiento puede provocar efectos contrarios a los esperados. Un tono excesivamente elevado puede interpretarse como agresividad, generar incomodidad en los demás o dificultar el desarrollo de una comunicación efectiva.

Por esta razón, los psicólogos recomiendan fortalecer habilidades como la escucha activa, la empatía y la regulación emocional. Estas herramientas permiten expresar ideas con claridad sin necesidad de recurrir constantemente a un volumen alto para captar la atención.

Comprender estos factores ayuda a derribar estereotipos y a reconocer que hablar fuerte no siempre es sinónimo de seguridad, sino que puede responder a múltiples circunstancias personales.