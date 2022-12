La Liga de Arte de San Juan invitó este jueves a obsequiar un regalo especial en esta época de Navidad, el arte.

La invitación se da a la misma vez que la institución abrió la matrícula para su nueva sesión de talleres, que dará comienzo el martes, 24 de enero y se extiende hasta el sábado, 25 de marzo del 2023. En un comunicado de prensa, la Liga indicó que habrá talleres presenciales y virtuales con ofertas para niños, jóvenes y adultos.

“En este periodo festivo en el que nos encontramos invitamos al público a regalar una experiencia artística diversa y rica, como la que encontrarán en la nueva sesión de talleres de la Liga de Arte de San Juan. Está comprobado que el arte nutre la vida de las personas. Sirve de terapia y actividad de entretenimiento y esparcimiento tanto para los niños, niñas, jóvenes y adultos. Fortalece la autoestima, la autoconfianza y reduce el estrés y la ansiedad, toda vez que potencia la memoria y mejora la concentración. El arte es un regalo que perdura”, compartió Marilú Carrasquillo, directora ejecutiva de la institución.

En esta nueva sesión habrá cursos innovadores para todas las edades. Para los adolescentes y adultos, se ofrecerá Intervención textil, con la maestra Laila Báez, donde los participantes podrán cambiar de manera artística una pieza de ropa con técnicas de teñido y experimentar con el shibori, batik y marmolado. Mientras, las personas de 16 años en adelante podrán optar por Escultura experimental, con la artista Elizabeth Robles, en el que se realizarán distintos acercamientos a la escultura con enfoques conceptuales actuales. Por otro lado, para los adultos, se ofrecerá una nueva sesión de Arte y vino, con el maestro Luis Ivorra, donde se podrán aprender nuevas destrezas y técnicas de construcción en cerámica, mientras se disfruta de un buen vino.

Además de estos talleres, Carrasquillo compartió que la sesión de enero también incluirá una nueva sección matutina del reconocido curso Arte al aire libre, con la maestra Marilyn Torrech, donde se aprovecha el entorno sanjuanero como referencia para la producción de proyectos creativos y en muchas ocasiones se trabaja “in situ”.

También se ofrecerá Fotografía digital intermedia/avanzada, con el maestro Johnny Betancourt, donde se ampliarán conceptos fotográficos. Para los niños y niñas de 5 años en adelante habrá Dibujo y pintura, Cerámica y Acuarela, de forma presencial. En la sesión virtual, se incluirá el curso de Caricatura japonesa para niños y niñas de 9 a 12 años, así como Dibujo y pintura para adolescentes y Autorretrato para personas mayores de 16 años.

“En la Liga de Arte de San Juan tratamos de ofrecer en cada sesión talleres diversos que sirvan para que las personas aprendan y puedan seguir explorando sus pasiones artísticas. Por eso nos reiteramos que para este periodo navideño no hay mejor regalo que obsequiar la experiencia de tomar uno de nuestros talleres en la Liga”, expresó la directora de la Liga.

La matrícula para la nueva sesión de la Liga de Arte de San Juan comienza este jueves, 8 de diciembre, a través de la página www.ligadeartesj.org.

La entidad ofrece talleres de arte en formato libre para apoyar el proceso creativo de los alumnos en un espacio único como es el Viejo San Juan, así como talleres virtuales que han continuado para aquellos que prefieren mantenerse en sus casas o residen lejos y no pueden llegar hasta la sede de la entidad.

Anualmente, la Liga ofrece cinco sesiones de talleres. Cada una consta de nueve clases, una semanal, excepto la sesión de verano que consta de siete clases. Cada clase o taller puede ser de dos, tres o cuatro horas de duración.

El costo de matrícula varía, según el taller y la duración. Se requiere el pago de $25 anuales de cuota de membresía familiar, no reembolsable. La misma contribuye al sostenimiento y desarrollo de la Liga. No habrá reembolso si se matricula en un taller que no corresponde a la edad del estudiante.

Las personas interesadas en conocer más detalles sobre esta nueva sesión de talleres pueden hacerlo a través de ligadeartesj.org/book-online.

Para más información, puede comunicarse al (787) 725-5453 o visitar la página web de la Liga de Arte, http://ligadeartesj.org. También puede visitar las redes sociales Liga de Arte de San Juan, en Facebook, @ligadearte en Instagram.