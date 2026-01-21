Con el pasar de los años, los electrodomésticos comienzan a fallar o a desgastarse, y algunas personas optan por mandarlos a arreglar para alargar su vida útil. Sin embargo, lo que no saben es que esto puede representar un riesgo silencioso para el hogar.

Si bien es cierto que algunas personas suelen “encariñarse” con este tipo de aparatos, lo cierto es que pueden afectar la economía familiar, incrementar el consumo energético y elevar la probabilidad de fallas que comprometen la seguridad y el bienestar de las familias.

Frente a este panorama, la compañía mexicana de electrodomésticos Mabe hace un llamado a reflexionar sobre el impacto de prolongar el uso de equipos que ya han superado su ciclo de vida útil y sobre los riesgos que esto puede implicar.

“Un electrodoméstico antiguo no solo consume más energía, sino que también incrementa la probabilidad de presentar fallas que comprometen la seguridad de los hogares colombianos”, explicó Juan Zavala, gerente general de Mabe Colombia.

Desde la multinacional identificaron los riesgos ocultos que pueden provocar estos electrodomésticos viejos y señalaron que la mejor solución es llevarlos a un lugar donde puedan ser reciclados.

Estos son los peligros de tener un electrodoméstico viejo en el hogar

Consumo energético desmedido

Cuando los electrodomésticos son demasiado viejos, comienzan a registrar un aumento significativo en el consumo de energía debido al desgaste de sus componentes.

Para evitar este sobrecosto, la compañía recomienda reemplazar estos productos por otros que cuenten con certificaciones y acreditaciones del Ministerio de Minas y Energía.

Riesgo de seguridad

Por otro lado, el deterioro de estos productos incrementa la probabilidad de fallas, ya que pueden presentar cortocircuitos y otros accidentes que representan un gran riesgo para el bienestar del hogar.

Mayor huella de carbono

Al tener un mayor consumo de energía, los electrodomésticos antiguos contribuyen a una mayor huella de carbono, generando un impacto negativo en el medio ambiente.

Obsolescencia tecnológica

Los electrodomésticos antiguos no suelen contar con las tecnologías actuales que permiten optimizar el uso de recursos y mejorar la experiencia del usuario. Hoy en día, existen soluciones que permiten ahorrar hasta un 76 por ciento de agua en lavadoras y hasta un 70 por ciento de energía.