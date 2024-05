Cuando se dice que Puerto Rico está en todas es porque, verdaderamente, está en todas. El talento originario de esta isla se manifiesta a diario de formas inmesurables.

Actualmente, Puerto Rico aparece representado por el graduando Luis Javier Corrado Fernández, quien resultó como único finalista local en el certamen “Doodle for Google” para estudiantes de kinder a cuarto año, naturales de Estados Unidos o sus territorios. Fueron 55 finalistas, de los que se escogerán cinco, por votación popular.

El tema del concurso va atado al 25 aniversario del popular buscador de información, por lo que cada participante tuvo que crear un diseño visualizando sus deseos de aquí a 25 años (’My wish for the next 25 years’).

En el caso del graduando del Colegio Marista, en Guaynabo, el diseño que presentó lo tituló “Mi sueño and vision for my future” y cada letra del nombre “Google” tiene un significado a partir de las proyecciones profesionales del también atleta, así como de su conciencia ambiental y sentimiento patrio.

“Quiero estudiar ingeniería biomédica, así que cada una de las letras tiene que ver con esa carrera futura. La G es de Biología; la segunda O es de medicina; la G, de tecnología y medicina; la L, de deportes, porque me quiero mantener activo, y la E de Puerto Rico, porque a pesar de que me vaya a estudiar a Estados Unidos, quiero volver e impactar mi comunidad. Y esta O es la primera que hice, porque en 25 años quiero que este mundo sea un mundo mejor al que tenemos ahora y sea un mundo feliz y verde”, expresó el destacado estudiante.

El dibujo es un talento innato del joven. Recordó que comenzó a practicarlo desde pequeño por gusto propio y en la medida en que avanzaba en los niveles escolares diseñaba logos para las actividades del colegio. La maestra de arte Niza Vélez destacó que Javy, como comúnmente lo nombran, dejó ver sus habilidades para el dibujo de inmediato en el curso que tomó durante el recién concluido duodécimo grado.

“Era solamente desarrollar la técnica, pulirlo y lograr que él, por medio de lo que estaba aprendiendo, pudiese seguir desarrollándolo, que fue lo que ocurrió”, dijo la maestra, al tiempo que resaltó la importancia del arte en el desarrollo humano como una herramienta para sensibilizar y edificar.

Corrada Fernández fue admitido en la Georgia Institute of Technology o Georgia Tech para iniciar un bachillerato en ingeniería biomédica. Es un logro que lo mantiene entusiasmado y a la vez con cierta inquietud por el cambio hacia una vida independiente fuera del país donde ha vivido sus 18 años.

Es también una experiencia que económicamente presenta un reto para su familia y, consciente de esa realidad, el joven decidió una vez más probar su propio talento para el dibujo y entrar a participar en el concurso, cuyo ganador obtendrá un beca de estudios de $55,000 y la institución educativa a la que pertenece un paquete tecnológico valorado en $50,000.

“Uno de los problemas de ir a estudiar en Estados Unidos es el aspecto económico y, pues, realmente hice el concurso para poder ayudar a mis padres, porque lo que es la carga económica es algo que yo no quiero ponerles, así que si puedo llegar a ganarla me va a ayudar un montón, porque allá todo está bastante caro”, expresó el mayor de dos hermanos.

Las votaciones para el diseño de Corrado Fernández se canalizan a través del enlace: https://doodles.google.com/d4g/; una vez en la plataforma, marcar “Cast your vote”; luego, marcar la categoría de los grados 10 a 12, y seguido buscar “Puerto Rico”, lo selecciona y vota. Las votaciones estarán abiertas hasta el martes, 4 de junio.