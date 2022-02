Las bellas artes sensibilizan, muestran distintas formas de interpretar el mundo en que nos movemos. Son las bellas artes una fuente de conocimiento, disciplina, comunicación, entre otros valores, que sirven de complemento a lo académico.

Por 26 años Leila Maryse Martínez Cabello -ahora conocida como Maestra Leila- se ha dedicado a la educación musical como profesora de oboe en la Escuela Libre de Música Ernesto Ramos Antonini en San Juan y como maestra de kindermusik en la Escuela Puertorriqueña para la Música. Se ha desempeñado, asimismo, como músico de oboe, violín y viola en la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, la Orquesta Filarmónica de San Juan y la Banda de Conciertos de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Como estudiosa y profesional activa en la música, Maestra Leila está convencida de que las bellas artes deben ser una parte integral del ser humano y siendo así, se logrará un mejor País y mejor mundo.

“Las bellas artes sensibilizan a los seres humanos”, afirmó por vía telefónica. “En el caso de la música, son un vehículo maravilloso, no solamente para complementar lo que son las materias académicas sino para desarrollar la creatividad en los niños, trabajar lo que es la memoria y en estos momentos que estamos pasando de la pandemia, también es una herramienta para que los niños puedan expresarse, conocerse a sí mismos y poder relacionarse de una mejor manera y comprender a las personas. En estos momentos hay que enseñarle a nuestros niños que las bellas artes son aliadas para toda la vida”, puntualizó.

La música está en todas partes, es parte de nuestra vida y proviene de la naturaleza. Mas orgánica que la música, en realidad nada” - Maestra Leila, instrumentista y educadora

A la par con su vocación para la educación, Maestra Leila goza de tener el talento para la composición, un arte que la acompaña desde sus inicios profesionales en la música, pero no fue hasta que entró en el distanciamiento obligatorio por la pandemia, que decidió retomarlo. De ese reencuentro con sus propias letras -un total de 55 canciones- hizo una selección de 10 que agrupó como repertorio de su primer proyecto discográfico con fines educativos titulado “La música”.

Es un álbum que sirve a las familias en general, no obstante, para efectos académicos, pueder ser una herramienta desde la etapa preescolar hasta el sexto grado. Hay temas sobre valores, cultura, apreciación a la música, otros enteramente educativos como “Doce meses” y “Boriquén en primavera”, que destaca el clima tropical que predomina en esta isla caribeña.

PUBLICIDAD

“Nació de nuevo este deseo gigantesco de poder llevar un mensaje positivo y fomentar la canción infantil, no solamente de los niños, sino también en las familias, que no muera la canción, que los padres y los familiares entiendan, sin importar la edad, lo bonito que es cantar, cuán útil es para nosotros los seres humanos poder llevar un mensaje a través de la canción; cómo nos podemos expresar, cómo la canción hace un efecto en nosotros, y en estos momentos tan difíciles, ha sido bien significativo no solo a nivel educativo, sino a nivel personal, porque es algo que a mí me llena. Lo hago de corazón. Es una misión increíblemente importante, porque nosotros todos somos los niños que fuimos; somos el resultado de la experiencia que tuvimos en nuestra niñez”, subrayó la educadora, solidaria con la lucha del magisterio por un salario y retiro digno.

Si nosotros procuramos inculcar y llevar un mensaje de que la música es importante, de que las bellas artes son importantes y cuán significativas pueden ser en la vida de un ser humano, vamos a hacernos adultos con mayores herramientas y vamos a ser unos adultos felices” - Maestra Leila, músico y educadora

El álbum “La música” se complementa con ilustraciones, pistas musicales y otras herramientas didácticas. Todo está disponibloe en el portal https://maestraleila.com/.

Mestra Leila tiene además el proyecto “Contacto musical”, apoyado por el Instituto de Cultura Puertorriqueña y el National Endowment for The Arts con el que enseña y promueve la educación musical a la comunidad sorda.