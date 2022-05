Como parte de las iniciativas del proyecto Somos Puerto Rico, estudiantes de undécimo grado de la Escuela Superior Teodoro Aguilar Mora de Yabucoa recibieron hoy la visita del periodista de GFR Media, Jomar Rivera, quien dialogó con los alumnos acerca de sus experiencias en el área de entretenimiento y estilos de vida.

Primeramente, Rivera, estableció la importancia de que los jóvenes se mantengan informados de los sucesos más importantes del País, sobre todo en tiempos en que la Isla atraviesa por grandes retos.

“Es importante que saquen, al menos, 40 minutos al día para informarse. En las redes sociales también lo pueden hacer y les va a servir mucho”, recomendó Rivera.

Luego de esto, el especialista en contenido compartió con los estudiantes su experiencia a la hora de definir cuál sería su profesión, ya que en un principio quería estudiar química, pero todo cambió en su último año de escuela superior.

“No aspiraba a ser periodista, quería ser químico. Pero la vida te sigue llevando y fue justamente en mi segundo semestre de cuarto año que me decidí por el periodismo y la actuación”, dijo Rivera, quien comenzó estudios en la Universidad de Puerto Rico (UPR), pero luego se graduó de la Universidad del Sagrado Corazón (USC).

En la charla, el creador de contenido también habló a los jóvenes de sus experiencias en las secciones de entretenimiento y estilos de vida, específicamente en revistas como Magazine (moda y belleza), De Viajes (viajes), Diseño y Construcción (diseño y arquitectura), Flash y Cultura (cultura, entretenimiento y farándula), Por Dentro (bienestar y salud), Sal (gastronomía), donde lleva ya casi ocho años de experiencia.

“¿Ustedes se imaginan lo que es ir a restaurantes que están en su plena apertura, que no han abiertos al público? La prensa tiene esa accesibilidad de llegar al restaurante. He tenido la oportunidad de viajar con marcas muy conocidas a otros países para probar productos nuevos, lanzamientos. Así que yo creo que es una profesión fascinante y no tenemos que verla intimidante por el día a día y por las cosas negativas que suceden, porque también tiene su lado bonito. No se asusten con el periodismo, les invito a que se motiven y lo estudien porque es muy bueno”, acotó el comunicador.

Entre los jóvenes presentes, había un grupo que estudia Artes Culinarias y suelen deleitar con sus platos a todos en el plantel. Desde paellas, bizcochos, cheescake, pizza y comida mexicana, entre otros platillos son la orden del día en los salones y oficinas de la escuela. A estos, Rivera recomendó comenzar a pensar en lo que quieren hacer en el futuro próximo y, aprovechó para darle unos consejos que entiende son la clave para un negocio exitoso.

“Quizás eventualmente ustedes vayan a tener su negocio y van a ser la fuerza laboral del País en el mañana, son los que van a mover la economía. Aquí están los grandes empresarios de Puerto Rico y, si ustedes siguen estos seis puntos, estoy seguro y convencido de que les va a ir bien”, sostuvo Rivera antes de exponer sus recomendaciones.

El comunicador mencionó el asunto de la permisología de un negocio, la transparencia y responsabilidad en el manejo del dinero, la consistencia en el producto, originalidad de tu producto, presencia en las redes sociales y el hecho de moverse según las tendencias y cambios en el mercado, como las claves para un negocio exitoso.

Al final de la charla, un grupo de estudiantes conversaron con el periodista acerca de sus intereses particulares y su deseo de emprender en distintas ramas como: el diseño de modas, el diseño gráfico, barbería y repostería.

Por otra parte, los jóvenes también recibieron una charla por parte de First Bank, bajo el tema: “Adultos de Primera”. Esta conferencia estableció la importancia de comenzar a tener un pensamiento dirigido a aprender a manejar un presupuesto y saber ahorrar desde temprano en sus vidas.

Ambas charlas son parte del proyecto Somos Puerto Rico, el cual desde el 2021 comenzó una ruta por los municipios de la Isla para destacar las bellezas de nuestros pueblos, su historia, sus atractivos turísticos y, sobre todo, su gente. Este año Somos inició la segunda temporada de esta iniciativa, donde pretende impactar 29 municipios, de los que ya han sido parte: Ponce, Santa Isabel, Peñuelas y Yabucoa.