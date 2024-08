En momentos en que la sociedad se torna más competitiva y globalizada, un centro educativo apuesta en enseñarle a niños y jóvenes no solo a formarse en el mundo de las finanzas y empresarismo, sino fomentarles a temprana edad las herramientas necesarias para emprender y aportar a su sociedad mediante la neuroeducación.

Haydeliz Ramírez Natal, propietaria de At Home Education Center and Afterschool, diseñó un currículo educativo que ausculta que los alumnos no solo conozcan la teoría detrás del mundo laboral y financiero, sino también trabajen directamente con conceptos que les permitan desarrollar habilidades de liderazgo y gestión desde el salón de clases.

“Nuestro currículo está basado en la neuroeducación, que explora cómo el cerebro de un ñino aprende, cómo se desarrolla según la edad para que las estrategias de enseñanzas vayan enfocadas a que ese aprendizaje sea uno permanente y efectivo, y que no tenga lagunas cognitivas”, expuso Ramínez Natal, quien posee más de 20 años de experiencia en la educación en Puerto Rico y Estados Unidos.

La también empresaria, que tiene planteles escolares en Arecibo y Manatí, destacó que los estudiantes, que van desde pre-kínder hasta duodécimo grado, participarán de talleres donde trabajen con conceptos como la creación de empresas, el desarrollo de planes de negocios, la gestión financiera, el marketing, la innovación y la importancia del trabajo en equipo.

“Es importante educarles desde pequeño con estos conceptos, porque a veces llegan a cuarto año y no saben la importancia de tener buen crédito, de manejar el dinero que se comienzan a ganar, cómo solicitar una beca o hasta cómo pudieran en el futuro comprar su casa”, destacó la eduadora puertorriqueña, quien sostuvo que este método busca sacar el potencial de esta población para convertirse en líderes y agentes de cambio desde la niñez.

“Queremos que los estudiantes, si quieren dedicarse a una carrera universitaria, ya sea en medicina o leyes, salgan preparados, y si quieren emprender también salgan preparados, sepan manejar sus finanzas y tengan una calidad de vida saludable”, indicó.

“En vez de que el estudiante esté copiando y memorizándose un material para un examen, nosotros hacemos más trabajo ‘hands-on’, somos un ente protagonista en este proceso de enseñanza y aprendizaje”, apuntaló.

El centro educativo se prepara ahora para implementar este currículo en su programa “after-school”, que está disponible para alumnos del sistema educativo público y privado de las áreas limítrofes de Arecibo y Manatí, además que contarán con un programa sabatino, donde ofrecerán unos talleres especiales desde las 10:00 de la mañana hasta el mediodía.

“Nuestra misión es que todo joven esté preparado en estas áreas, que incluirá ahora cómo preparar un resumé y una carta de presentación, porque, ¿de dónde van a salir esos fondos si no tenemos empleo?”, dijo la educadora.

Para más información sobre el programa educativo de At Home Education Center and Afterschool, puede llamar al (787) 942-8877.