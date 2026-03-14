Cada 14 de marzo, en todo el mundo, se conmemora el Día de Pi. Esta fecha busca fomentar el estudio de las matemáticas y resaltar los beneficios que aporta tanto en la vida educativa como en la vida adulta.

El principal objetivo de este día es dar acceso a la ciencia deductiva, que trabaja con las propiedades, patrones y estructuras entre diferentes elementos, como números, símbolos y formas geométricas, por lo que es una herramienta fundamental para resolver incógnitas o diversas situaciones.

Además, durante esta fecha también se celebra el Día de las Matemáticas, una iniciativa que se ha vuelto popular desde el año 2020. De igual manera, esta jornada coincide con el nacimiento de Albert Einstein, considerado uno de los científicos más importantes del siglo XX.

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¿Por qué se celebra el Día de Pi?

Aunque muchas personas desconocen la existencia de esta fecha, su elección se debe a que en países como Estados Unidos esta jornada se escribe como 3/14, es decir, el decimocuarto día del tercer mes del año.

Sin embargo, fue el físico estadounidense Larry Shaw, quien, en 1988, propuso celebrar este día con el fin de destacar la importancia de las matemáticas en la vida de las personas.

No obstante, en 2009, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos declaró el 14 de marzo como el Día Mundial de Pi para quienes desean celebrar con precisión esta fecha.

Además, esta jornada coincide con la aproximación de los seis primeros dígitos de este número: 3.14159.

Lo llamativo de este valor es que se considera infinito. Al serlo, sus decimales son ilimitados y no siguen un patrón repetitivo, por lo que se trata de un número irracional, una cualidad matemática que incluye valores imposibles de expresar de forma exacta.