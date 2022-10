Promueve el compromiso por combatir la devaluación a través de la educación.

Al hablar de problemas sociales, es común escuchar términos como discrimen, racismo, bullying, xenofobia y violencia de género, por solo mencionar algunos. Pero, ¿qué origina que una persona adopte este tipo de creencias? ¿Cuánto influye la crianza? ¿Cómo se pueden erradicar estos conceptos?

Hace más de una década que este análisis llevó al profesor José A. Crespo Reyes a crear la teoría de la devaluación universal y trabajar en el currículo académico ADCESS, dirigido a promover el valor hacia los seres humanos, animales e incluso la naturaleza y el ambiente en el que nos desenvolvemos.

“La devaluación es la capacidad que todas las personas tenemos de retener o valorar aquello que nos resulta útil, y desechar o restar importancia a lo que entendemos que no es útil”, explicó el educador sobre la teoría que le demoró 15 años elaborar. “Ese mismo instinto de devaluación se lleva a cabo hacia las personas, ambientes y los animales. Es una capacidad que uno desarrolla a partir de lo que uno aprende en la cultura y en la sociedad”, detalló, y lamenta cómo se le ha restado importancia a señalar esta conducta.

“Mucha gente no identifica la devaluación como un problema porque pasa desapercibido. De hecho, se ha normalizado. La educación es la base fundamental para erradicar esa devaluación, que lo vas aprendiendo desde la niñez”, sostuvo el profesor del Departamento de Educación Física de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Bayamón, quien cuenta con un doctorado en Educación con especialidad en Docencia. “Se va aprendiendo a través de las condiciones culturales, de la manera en que las personas hablan, de la manera en que los niños observan a los adultos como reaccionan ante diversas situaciones, y la educación, para efectos de combatir la devaluación, es el método principal de erradicación, o sea, es el método principal para controlar y evitar de que esa devaluación se genere y se produzca. Es la clave”, dijo el autor del libro Cuasi epistemología: Principios y fundamentos en la teoría de la devaluación universal.

Culminar el currículo ADCESS conllevó tres años. Se trabaja por módulos semestrales a partir de grado kínder, hasta quinto, abarcando diversos objetivos y de acuerdo con el nivel de comprensión de cada grado.

“Están en la plataforma Canvas, en Internet. El currículo está hecho de modo de que el maestro que va a dar la clase ya tiene todo listo. Tiene unos estándares, tiene unas expectativas. Los planes diarios que van a dar los maestros y maestras ya están hechos”, resaltó sobre el proyecto digital que, además, cuenta con sobre 300 ilustraciones del artista gráfico Miguel Bayón. “En un año completo se ofrecen seis módulos y cada módulo son seis semanas”.

Entre los numerosos temas que se abarcan se incluyen la valoración a la autoridad y de quienes la representan (maestros, padres, policías, etc.), reconocimiento de las normas, la valoración del ambiente y los animales. También, se plantean las devaluaciones culturales y sociales.

La valoración del género femenino, de razas, nacionalidades y de personas que son vulnerables al bullying, son otros asuntos que se discuten. “Quiero hacer una aclaración, que lo que tiene que ver con el género femenino no es perspectiva de género. Este currículo no trabaja con la sexualidad. Este currículo, en cuestión de género, lo que trabaja es por que el niño conozca la naturaleza de la niña, la importancia que tiene en la sociedad”, aclaró, y enfatizó en el planteamiento de la equidad como parte de la enseñanza.

Si bien la escuela tiene un rol en guiar al estudiantado a comprender y asimilar estos conceptos, el profesor enfatiza en la responsabilidad de todo adulto en esta misión.

“Todos somos responsables para poder mitigar la devaluación. Esto no es un asunto solamente de la policía, del gobierno. Esto es un asunto de toda la comunidad”, manifestó con énfasis, y observa que a veces “nosotros los padres hablamos sobre otras personas, nos referimos hacia la mujer, hacia la persona obesa, a veces hasta a modo de chiste, que muchas veces están cargados de devaluación”, lamentó. “El maestro y la maestra, a través de este currículo, puede tener un trabajo fundamental, pero si los padres no entienden qué es la devaluación y no le dan la importancia de lo que esto puede hacer en la mente de sus hijos, el trabajo colaborativo se rompe”, enfatizó.

Para más detalles, llamar al 787-248-4849, escribir a cuasiepistemologia@outlook.com o acceder a cuasiepistemologia.com.