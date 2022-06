WhatsApp es una de las aplicaciones más populares debido a que su servicio de mensajería instantánea permite comunicarse de manera rápida utilizando diferentes formatos, desde texto hasta imágenes y videos. Es por ello que si bien la plataforma en un inicio era utilizada en mayor medida por las generaciones más jóvenes, hoy en día es una herramienta importante para personas de todas las edades y, en especial debido a la contingencia sanitaria por COVID-19, los “abuelitos” la adoptaron.

Pero para que los adultos mayores puedan sacarle todo el provecho vamos a darte algunos tips. Es un hecho que para los adultos mayores enfrentarse a la tecnología y las nuevas formas de comunicarse no es sencillo, y el uso de WhatsApp es un ejemplo de ello. Por eso te traemos unos consejos para facilitar el uso de esta aplicación y que puedas apoyar a tus abuelitos o tus seres queridos de la tercera edad.

1. ¿Cómo hacer grande el tamaño de la letra? Con el paso de los años la vista ya no es la misma y es muy común que los abuelitos no puedan leer los mensajes con letras pequeñas. Afortunadamente WhatsApp cuenta con una función para aumentar la tipografía. Para ampliar la letra en un dispositivo Android, el primer paso es entrar a la aplicación y pulsar los tres puntos del “menú”, que están en la parte superior derecha de la pantalla. Entre las opciones que aparecerán está la de “ajustes”, da clic y después elige “chats”. Te aparecerá la función para cambiar el “tamaño de la fuente”, la recomendación es que selecciones el tamaño grande. Si el tamaño de la tipografía no es suficiente para ver los mensajes, puedes hacer otra modificación en los ajustes del teléfono. Para ello ve a la configuración del celular y selecciona la opción de “pantalla”, luego localiza la función “tamaño de texto y visualización”. Ahí podrás elegir el tamaño que mejor se adapte a las necesidades de tu abuelito. En el caso de iPhone, para hacer más grande la letra, en tu menú debes dirigirte a “configuración”, entra a la sección de “pantalla y brillo”, selecciona “tamaño del texto” y realiza el ajuste.

2. Cambiar el fondo. Otra de las opciones para apoyar a los adultos mayores en la visibilidad de los mensajes es cambiar el fondo de su chat por uno neutro. Para ello, ve al menú principal y, en la sección de “chats”, da clic en la opción de fondo de pantalla, ahí podrás elegir entre diversos colores que propone la misma plataforma o seleccionar alguno de la galería. Estos pasos sirven tanto para Android como en iPhone.

3. Fijar conversaciones. Para que los adultos mayores puedan mantenerse en contacto con las personas que más quieren, puedes fijar las conversaciones de WhatsApp para que no tengan que buscar entre sus chats. En Android el primer paso es entrar a la aplicación y oprimir por unos segundos el chat que se quiera fijar. Aparecerá la opción de un pin en la parte superior, dale clic y esa conversación será la primera que se vea cuando se abra la app. En iPhone tienes que seleccionar el chat y desplazarlo de izquierda a derecha, en ese momento aparecerán el ícono del “pin”, da clic en fijar y listo.

4. ¿Cómo hacer un widget de WhatsApp? Una buena opción para que puedan ver sus conversaciones sin tener que entrar directamente a la app es crear un widget. Para ello, busca en la pantalla principal del celular un espacio libre, presiona hasta que aparezca la opción de widgets, es decir accesos directos, después selecciona el ícono de WhatsApp y da clic en “añadir”, la app te solicitará un permiso, confirma la acción y listo.

5. Evita que sature la galería de fotos. Es común que todas las imágenes y videos que se reciben a través de WhatsApp saturen la galería de fotos, para que no suceda en el celular de los abuelitos debes hacer lo siguiente: Entra a los ajustes de WhatsApp y ve a la sección de chats. Si el dispositivo es Android, selecciona “visibilidad de archivos multimedia”, mientras que en iPhone se desactiva desde “Guardar fotos”. De esta manera, WhatsApp descargará las imágenes y videos en una carpeta diferente y ya no se mezclará el contenido, por lo que será más sencillo eliminarlo para liberar memoria.

6. Actualiza constantemente. Muchos adultos mayores desconocen que las aplicaciones o los dispositivos tienen que actualizarse, por ello vale la pena revisar que cuentan con la última versión. Para Android, ve a la Google Play Store, pulsa en el avatar en la esquina superior derecha y selecciona “Configuración”, ve a la opción de “preferencias en la red” y elige “Actualización automática”, te recomendamos actualizar solo con conexión “WiFi”. En iPhone ve a configuración, elige “App Store”, selecciona “Actualizaciones de apps”, da clic en “Descargas automáticas” y listo. De esta forma nuestros abuelos no tendrán que lidiar con las actualizaciones ya que se realizarán de manera automática.