Son muchas las tradiciones presentes en Navidad, pero hay una que no puede faltar: la de Papá Noel o Santa Claus. Aunque su nombre puede variar según el lugar, representa lo mismo: un anciano bondadoso que da regalos a los niños en Navidad.

Sin embargo, muchos se preguntan: ¿cómo surgió este personaje navideño? Lo que muchos no saben es que está relacionado con el santo San Nicolás de Bari y con el gran corazón que tenía.

De acuerdo con la “Enciclopedia Britannica”, Nicolás fue un obispo que vivió en el siglo IV en la ciudad portuaria de Myra, una antigua ciudad griega que hoy en día corresponde a la ciudad de Demre, en la actual Turquía.

No se tiene mucha información sobre este santo, pero, según el sitio web del Vaticano, este obispo fue encarcelado y probablemente torturado durante la persecución de los cristianos por el emperador romano Diocleciano. Sin embargo, fue liberado bajo Constantino el Grande y murió en Myra en 343 d.C.

Nicolás era hijo de padres ricos, pero quedó huérfano muy pequeño, por lo que utilizó parte de su riqueza para ayudar a los pobres y enfermos. Dedicó gran parte de su vida a ayudar a los necesitados, especialmente a los niños y jóvenes, según señaló el sitio mencionado anteriormente.

¿Cuál es la relación entre San Nicolás y Papá Noel?

Si bien es cierto que Papá Noel o Santa Claus son figuras diferentes, están relacionadas, de acuerdo con la información de la Enciclopedia Británica y la Enciclopedia Mundial de Historia.

De acuerdo con estas organizaciones, las historias de caridad de San Nicolás fueron las más inspiradoras para el origen de Papá Noel. Según la historia, este hombre salvó a tres niñas de ser enviadas a la prostitución por su padre, un comerciante que se encontraba en bancarrota y estaba desesperado porque no tenía para mantenerlas ni mucho menos para pagar la boda de cada una de ellas.

Por ello, Nicolás, al conocer la historia, decidió salvarlas y arrojó tres bolsas de monedas de oro por la chimenea de la casa familiar. Estas cayeron sobre las medias de las pequeñas, que habían sido colocadas en la chimenea para que se secaran.

Sin embargo, todo cambió tras la Reforma religiosa del siglo XVI, y la devoción a San Nicolás desapareció en todos los países protestantes de Europa, aunque continuó en aquellos que eran católicos, excepto en Holanda, donde se mantuvo como Sinterklaas (una variante holandesa del nombre San Nicolás).

Fueron los colonos holandeses quienes llevaron esta tradición a Nueva Ámsterdam, ciudad que en el siglo XVII ocuparon y que actualmente se conoce como Nueva York, en Estados Unidos.

Sinterklaas fue adoptado por la mayoría de las personas en ese país, pero con el nombre de Santa Claus, y fue ganando popularidad como un anciano bondadoso que combinaba la idea de la bondad de San Nicolás con los antiguos cuentos nórdicos.

Este era un ser mágico que recompensaba a los niños que se portaban bien con buenos regalos.

Esta figura que entrega regalos en Navidad suele tener varios nombres y apariencias. Sin embargo, la imagen más famosa de Papá Noel es una creación norteamericana que se arraigó en el siglo XIX y que, desde entonces, se ha popularizado en varias partes del mundo.