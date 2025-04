De un día anotar una idea que le surgió tras dar clases, ahora convirtió en realidad un sueño que tenía desde pequeña.

Samarys Barbot Arroyo debutó hoy como escritora al lanzar “Aura y su esponjoso”, su primer libro infantil que busca sembrar la importancia del amor propio, la autoaceptación y contar con el apoyo incondicional de la familia.

Barbot Arroyo se catalogó de afortunada por compartir su trabajo en vivo junto a los niños que llegaron anoche a La Casa de los Libros en Viejo San Juan para conocer del ejemplar ilustrado por el artista Gio Olmeda.

La educadora manifestó en entrevista telefónica con Primera Hora que su anhelo con este proyecto literario que cuenta la historia de una niña que asiste a su primera clase de balet, donde se percata que ella no luce como las demás compañeritas.

El nuevo libro se trata del comienzo de una colección de historias infantiles que hará la educadora. ( Suministrada )

Pero esa diferencia, en vez de sentir inseguridad, llevó su curiosidad a correr, por lo que, con la ayuda de su abuelo, Papito Tony, descubre que lo que la distingue es, precisamente, su más preciada fortuna.

“Poder tener la oportunidad de sentarme, inspirar, enseñar y proyectar a diferentes niñas y niños que cada uno de nosotros tenemos algo mágico, que no importa su color, pueden ser hasta azules, o tener el cabello como Dios y tus ancestros quisieron, es algo maravilloso”, expresó la también actriz, quien manifestó que no solo quiere enternecer a los pequeños con su obra, sino que adultos también se lleguen a conmover.

“Lo importante aquí es poder verse y mirarse, abrazarse en todas sus formas y colores. Para mí, el poder proyectar eso en mi propio libro es un sueño hecho”, indicó.

Barbot Arroyo compartió que crear convertir esta obra literaria en una realidad no fue tarea fácil, ya que consistió en revisitar un pasado que, aún contando con el respaldo y amor de su madre y abuelo, estuvo lleno de momentos de confusión e incertidumbre.

“No era usual ver un libro de una niña negra, o con cabello afro, y sí, en muchas ocasiones, me acuerdo que el yo no verme reflejada en muchos espacios, ya sean libros, televisión y cine, pues sí me llenaban de inseguridad el pensar que, quizás, por mi aspecto físico, no iba a llegar hacer algunas cosas que yo estaba viendo que quería hacer”, reconoció.

Pero, la también prospecto para ser candidata Miss Universe Puerto Rico 2025 resaltó que su mayor motivación para sacar su libro fue regalarse el momento que hubiera anhelado vivir cuando estaba en un salón de clases.

“Siempre se me habló desde el corazón. Desde el hogar, siempre se fomentó el autoestima de una forma saludable, y pude proyectar parte de mis vivencias en el personaje de Aura, así que son muchas cosas que tenemos en común”, destacó la maestra preescolar, quien anhela que todos quienes lean su trabajo encuentren “esa luz que te hace diferente ante el mundo"

“El tener un tipo de cabello en específico no debería obstaculizar absolutamente nada. Es un aspecto de uno que está lleno de cultura, de lo que te dejaron tus ancestros y tus genes, así que me siento súper bendecida exponer una persona afrodescendiente, y que todos nos veamos reflejados en ella”. resaltó la boricua de 28 años.

“Aura y su esponjoso tesoro”, que está recomendado para edades de 5 años en adelante y seá parte de una colección que aspira a seguir creciendo, está disponible para la venta en línea a través de la página www.eluniversodeaura.com.