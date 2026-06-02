Durante mucho tiempo, muchas personas creyeron que los paneles solares afectan negativamente a los animales. Con el paso de los años, esta idea comenzó a difundirse debido a la percepción de que estas instalaciones perjudican la naturaleza y el desarrollo de diversas especies.

Sin embargo, esta teoría no es del todo cierta. De acuerdo con un informe de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), avalado por la consultora ambiental independiente EMAT, las plantas fotovoltaicas pueden convertirse en refugios llenos de vida para aves, insectos y plantas.

Según la investigación, los paneles solares suelen ser auténticos aliados de la biodiversidad, incrementando en algunos casos los índices de abundancia, riqueza de especies y diversidad de avifauna. Esta conclusión se obtuvo tras analizar distintas instalaciones entre 2021 y 2025.

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“A la vista de los resultados de los estudios llevados a cabo entre 2021 y 2025, resulta indudable que, una vez puesta en marcha una instalación fotovoltaica, su espacio resulta apto para la presencia de un buen número de especies de aves, de invertebrados y de otros vertebrados. Además, pueden albergar especies de interés, facilitando un espacio seguro incluso para su reproducción. Pueden contribuir, por tanto, a la protección y conservación de especies, incluidas las protegidas”, señaló el estudio.

Los tres parques solares en los que los científicos llevaron a cabo la investigación fueron:

Minglanilla (Cuenca): los investigadores contabilizaron un total de 32 especies de aves dentro de la planta solar, frente a las 19 registradas en las áreas agrícolas cercanas y en el exterior.

Revilla Vallejera (Burgos): el balance también fue positivo, ya que se registraron 39 especies en el interior de las instalaciones y 34 en el exterior.

Trujillo (Cáceres): en este lugar documentaron 31 especies viviendo entre los paneles solares, frente a las 25 encontradas fuera de la planta.

Aunque las aves fueron las más comunes, no fueron las únicas especies identificadas. Los investigadores también hallaron ejemplares de alcaraván, sisón, carraca, mochuelo, cernícalo común, cernícalo primilla y chotacabras cuellirrojos.

Según el informe, estas instalaciones favorecen el crecimiento de la vegetación, lo que atrae a más insectos y aves. Esto, a su vez, beneficia la presencia de especies como águilas, buitres, milanos, aguiluchos, halcones y lechuzas.

“Los datos recopilados en distintas plantas fotovoltaicas españolas muestran que estas instalaciones, bien ubicadas y gestionadas, no solo se integran de forma positiva en el territorio, sino que pueden favorecer hábitats de interés para numerosas especies”, dijo Martín Behar, director de Estudios y Medio Ambiente de UNEF.

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Además, manifestó: “la combinación del no uso de fertilizantes, insecticidas o herbicidas en los parques solares, sumada a una gestión natural de la vegetación mediante el pastoreo dirigido, está generando resultados muy positivos sobre la biodiversidad”, explicó Behar.

Sin embargo, este no es el primer estudio que destaca los beneficios de los paneles solares para la biodiversidad. Investigaciones realizadas por la Universidad de Cambridge y la RSPB también coinciden en que estas instalaciones pueden generar impactos positivos sobre distintas especies y ecosistemas.

Por otro lado, UNEF aseguró que continuará impulsando nuevas investigaciones a través de su Sello de Excelencia en Sostenibilidad, con el objetivo de seguir mejorando el conocimiento sobre las plantas solares y potenciar su contribución a la biodiversidad.