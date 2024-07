La oportunidad de aprender a potenciar la voz para usarla en proyectos de doblaje y de “voice over” es una realidad cada vez más accesible para estudiantes que viven en Puerto Rico. Anuncios, películas y videojuegos son solo algunas de las alternativas para quienes interesen un desarrollo profesional en esta área.

Es común pensar que las opciones para desempeñarse en esta carrera pudieran estar solo en el exterior. Sin embargo, Jaycee Casiano, creadora de Vozarrón Academy, aclara que las puertas se van abriendo en la búsqueda de talento local.

“Hay mucha gente que me dice que el doblaje aquí en Puerto Rico no se está trabajando y no saben que esa no es la única rama. Nosotros podemos, por ejemplo, trabajar audiolibros, ‘gaming’, documentales, ADR (Automated Dialogue Replacement)”, dijo la también directora y fundadora de Casiano Entertainment, que entre sus divisiones, cuenta con una agencia de talento.

“Hemos tenido contrataciones, muchas afuera”, sostuvo. “Tenemos dos centros de doblaje que estamos haciendo mano a mano trabajo con ellos”, dijo al hacer referencia a The Kitchen en Miami, Florida. “El otro es Nickelodeon. Ellos nos envían ‘castings’ recurrentes para animaciones como ‘Santiago del Mar’, ‘Dora’, por ejemplo, entre otros”, expuso, y recalcó que el interés varía según el estudiante.

“Yo los entreno en todo y cada cual escoge en qué área quiere irse. Todo el que entra al curso no siempre quiere hacer doblaje. Hay gente que quiere hacer VO (‘voice over’) y empieza a trabajar con comerciales, y ahí es donde más trabajo tenemos porque, obviamente, en Puerto Rico estamos haciendo comerciales”.

Al describir los cursos de la academia que creó durante la pandemia, detalló que se dividen en básico, intermedio y avanzado. “Educamos en el campo de la voz. El curso es de doblaje y actuación de voz”, especificó sobre las clases, que son ‘online’ y presenciales o híbridas, depende de lo que prefiera el estudiante y del nivel que curse. “Nosotros educamos en cómo puedes hablar mejor, cómo puedes utilizar tu voz, tu registro, tu instrumento”, añadió dentro de los propósitos. En este sentido, reveló que trabajar la voz va más allá de solo desempeñarse como actor o actriz de doblaje.

“Hemos tenido doctores, locutores, maestros, cantantes, creadores de contenido, que han tomado el curso porque interesan mejorar sus destrezas para hablar en público”, dijo a modo de ejemplo. “El curso lo puede tomar todas personas desde 5 años hasta75 años. Obviamente, los niños toman el curso con sus papás hasta los 11 años más o menos, y después siguen solos”.

Contar con clases de actuación no es un requisito, pero se recomienda para quien quiere maximizar el talento.

“Todos los cursos son 12 clases”, destacó, y resaltó el beneficio de estudiar remoto incluso para quien reside fuera de Puerto Rico. “Comoquiera, cuando terminan las clases ‘online’ ellos tienen su actividad final en donde vienen con un productor o los profesores de ellos y están completamente trabajando en esto. Vienen a hacer con ellos su demo aquí (en Monkey Do Studios)”.

Jaycee Casiano, creadora y directora de Vozarrón ( Pablo Martínez Rodríguez )

De paso, Casiano destacó la trayectoria profesional de sus instructores. “Todos son actores de voz profesionales. Trabajan todos los días en eso, y eso es lo que quiero, que la gente vea y aprenda, que sí hay trabajo en esto y pueden seguir y ser tan grandes como ellos”, precisó. “Está Orlando Nogueras, que es la voz de ‘Pinky’ de ‘Pinky y cerebro’ en español, y la voz de Univision y un sinnúmero de voces, con una carrera extensa de más de 30 años. Está Luis Carreño, la voz de ‘Bob Esponja’, en español. Mildred Barrera, que la tuvimos en el último festival de doblaje. Ella trabaja con Pokémon”, dijo entre la amplia lista de recursos, que incluye boricuas.

El dominio del acento es una de las enseñanzas. “En el intermedio hay tres clases para eso y estamos fuertemente trabajando con el acento neutro, conocido mundialmente como el mexicano porque ellos fueron los pioneros en ese campo, ese fue el que quizás el oído se acostumbró”, explicó. “Ahora me han llegado ‘castings’ que me dicen ‘estamos buscando acento boricua’ ”. En esta petición se ha encontrado con una particularidad que se ha repetido. “Lo que nosotros estamos hablando ahora mismo no es boricua para el campo internacional. Cuando presento a mis talentos, el ‘feedback’ es ‘lo que pasa es que estamos buscando algo como Daddy Yankee’, y yo ‘pero es que nosotros no hablamos así’ ”, narró. “Ellos piden el estereotipo, bien calle”.

El actor de voz Jan Guerra ha contado con diversas oportunidades de poner en práctica el conocimiento adquirido en Vozarrón Academy. “La experiencia ha sido única”, sostuvo. “He tomado clases remoto, pero aquí es donde encontré con Monkey Do un estudio donde puedo practicar, el equipo que puedo usar para las audiciones, las diferencias en el equipo, porque no es simplemente conseguir un micrófono y hablar con él, es el espacio, el tratamiento, uno va aprendiendo poco a poco”.

Juan Antonio Calzada también ha tenido oportunidad de poner en práctica lo aprendido con contrataciones desde el exterior. “Tengo mi profesión académica (arquitecto), pero también estoy incursionando en esta profesión de la actuación de voz porque me encantaría seguir trabajándola”, confesó entusiasmado. “Me contactaron de California y me dijeron ‘necesitamos hacer unos trabajos de dirección a distancia por ‘zoom’ (videollamada)”, dijo sobre la experiencia. “Fue un intercambio en vivo, ellos allá y yo desde mi apartamento trabajando en el estudio”, resaltó como parte de las ventajas. “Era para un anuncio que habían hecho en inglés, lo querían en español. También tuve otra contratación para México en abril, mediante videollamada. Ese fue para doblaje”.

Por otro lado, Jaycee Casiano agregó que las oportunidades de aprendizaje en la academia están accesibles a un gran número de interesados más allá de lo que pudieran percibir como limitaciones. “Tengo estudiantes de todo tipo. Tengo estudiantes con depresión que han venido a tomar el curso. Tengo estudiantes con autismo, también en silla de ruedas”, expresó con orgullo.

Para más detalles, puedes llamar a Casino Entertainment al 939-325-8183 o acceder a las redes sociales de Vozarrón Academy.