Si a Peñuelas se le reconoce como “La Capital del Güiro” ha sido principalmente por la cruzada cultural protagonizada por Aníbal Alvarado Negrón, quien lleva más de medio siglo batallando para que se respete y reconozca la importancia de este instrumento en la música puertorriqueña.

Este septuagenario es el fundador y director de la Orquesta de Güiros de Puerto Rico, dando cátedra de resistencia e insistencia, por más de medio siglo, al elevar la ejecución del güiro en una variedad de géneros patrios junto con músicos y cantantes que se formaron bajo su tutela.

Nacido y criado en el barrio Jaguas de Peñuelas, Aníbal inició su gesta al tocar en promesas, bautismos y fiestas que se realizaban en el campo, y desde entonces se le reconocía como “el mejor güirero” que había por aquellos lares.

PUBLICIDAD

“Mi papá, Miguel, nunca tuvo un güiro, pero tenía la habilidad porque con la parte que no se le saca filo al machete cogía una lima de amolar machetes y con el rabito tocaba. En el campo se hacían muchas promesas, una que otra fiesta y uno que otro bautismo y decían: ‘Déjale el güiro al hijo de Miguel que ese es el mejor güirero”, recordó.

“Yo me seguí ilusionando y al pasar de los años, se me ocurrió empezar a dar clases de ejecución musical del güiro. De ahí fui sacando los primeros que eran unos siete estudiantes, salieron muy buenos, y pasado el tiempo como todos eran varones, fui incluyendo damas, incluyendo a Celinés Pagán, que fue de las primeras hasta el día de hoy”, acotó al hablar del comienzo también en la carrera artística de la merenguera peñolana.

La orquesta se fundó hace 43 años con una instrumentación marcada por el cuatro, guitarra, güiro y más adelante le añadieron bongós y conga. En sus inicios estuvo integrada por niños mayores de siete años.

“Por por aquí han pasado más de 35 integrantes, entre ellos, (el reconocido artesano y güirista) Frankie Pérez y (el músico y luthier) Elvin Pérez. Ahí se forma la orquesta, al principio era cuatro, guitarra y güiro, más adelante incluimos bongó y conga”, recordó.

“Por mis manos han pasado miles de estudiantes, incluyendo Peñuelas, sin contar los centros adonde he dado clases y conferencias. Todo instrumento, desde la percusión menor y la percusión mayor, de viento y de cuerdas, tiene que haber dedicación, además de habilidad. Cualquier instrumento que se vaya a tocar profesionalmente, tiene que haberle dedicado mucho tiempo. De no ser así, puede tocar, pero no llega al grado, al nivel que debe llegar”, explicó.

PUBLICIDAD

Aníbal Alvarado Negrón, fundador y director de la agrupación. ( XAVIER GARCIA )

De hecho, hablar de la Orquesta de Güiros de Puerto Rico es echarle una mirada profunda a Peñuelas, sobre todo, porque sus integrantes se convirtieron en embajadores del “Valle de los Flamboyanes” al visitar los 78 municipios puertorriqueños, y representar a la Isla en varias ciudades estadounidenses, México, España, entre otros países que presenciaron la calidad musical del conjunto.

“Entiendo que la Orquesta de Güiros, vamos a decir que ha dejado una gran historia para este pueblo, no ha sido fácil, pero se ha podido. Cuando mencionas la Orquesta de Güiros en cualquier rincón en Puerto Rico, ya lo relacionan con Peñuelas. Entendemos que es parte esencial de la historia de este pueblo”, esbozó.

“La orquesta se ha presentado en todos los municipios de Puerto Rico, y prácticamente en todas las universidades y más de 300 escuelas. Se ha llevado el trabajo a las escuelas porque he dado conferencias en un sinnúmero de escuelas. Por mis manos, todo lo que yo he hecho siempre está a nombre de la Orquesta de Güiros de Puerto Rico tanto en Fiestas Patronales, cumpleaños, égidas, centros de edad avanzada, Washington, México y España”, resaltó.

Algunas de las piezas musicales que han acompañado a la agrupación peñolana no son composiciones propias, sino “nuestra música folclórica típica: seises, aguinaldos, vals, mazurca y danza. Tenemos más de 100 seises, sobre 60 aguinaldos y de ahí, hemos ido acompañando estos géneros”.

“(El fenecido gobernador Rafael) Hernández Colón, llamaba muñecas a las compañeras de la Orquesta de Güiros. En España me hicieron repetir la guaracha María Cervantes, nueve veces en tres días, y me regalaron el escrito en pentagrama donde está el Arroz con leche, todas esas piezas clásicas infantiles. Allá (en España) me decían: ‘Es que tú tienes tanta variedad en el güiro que para mí es importantísimo y te voy a regalar esto”, sostuvo.

PUBLICIDAD

¿Por qué Peñuelas es la Capital del Güiro?

“Con el respeto de todos, a Peñuelas le llaman la Capital del Güiro porque dondequiera que vamos, la Orquesta de Güiros es de Puerto Rico, siempre se menciona Peñuelas. Yo he dedicado alma, vida y corazón al güiro, eso ha hecho que se haya sitiado de esa forma”, confesó.

“No ha sido fácil, que para que el pueblo de Puerto Rico haya creído en esta lucha, hemos tenido que ir machacando y machucando, insistiendo. Gracias a Dios, a los 43 años. Por el huracán, temblores y la pandemia no es fácil. Todos los grupos estamos sembrando de nuevo, arando el terreno para que vuelva a germinar y vuelva a florecer”, resaltó.

Otro de sus logros fue la celebración del Festival del Güiro en Peñuelas desde hace unos 50 años, la Semana del Güiro en Puerto Rico que generalmente se observa durante los primeros días de abril y un Encuentro de Trovadores.

“Cuando yo empiezo de lleno en esta lucha, porque no se reconocía, pero luego de seguir manifestándome una y otra vez, cogió auge. Falta que seamos más puertorriqueños, con más coraje para defender lo nuestro. En la medida que no tengamos esos elementos, vamos a seguir patinando. Entiendo que aun con todo lo que hemos hecho, falta mucho, falta el coraje, el orgullo, el patrocinio”, advirtió.

“Mami (la cultura puertorriqueña) siempre debe estar en el centro de la sala, la música nuestra tiene que estar ahí y con orgullo. Nosotros no somos más, pero tampoco somos menos. En la Orquesta de Güiros nos hemos dado a respetar, pero muchos otros han desaparecido. Eso es injusto”, lamentó.

PUBLICIDAD

Igualmente, el gestor cultural aseguró que continuará su lucha en defensa del güiro hasta su último suspiro.

“Esto para mí es un ‘hobby’, un pasatiempo que es compulsorio para mí, porque sin esta lucha yo no tendría vida. Yo sería nada, yo vivo para ese instrumento, para mi pueblo, para mi gente, para mi Puerto Rico y aun más, las orquestas de salón están prácticamente extintas, los tríos van casi desapareciendo, los conjuntos estamos luchando contra viento y marea, y también los ballets folclóricos. O sea, que no está fácil, estamos arando el terreno para que más adelante podamos seguir cosechando”, manifestó.

Para talleres y contrataciones de la Orquesta de Güiros y Cuerdas de Borinquen puede llamar al 787-284-7094 o el 787-514-6720.