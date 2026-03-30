Las piedras en los riñones, también conocidas como cálculos renales o litiasis, son depósitos sólidos de minerales y sales que se forman dentro del sistema urinario.

Esta enfermedad aparece cuando sustancias como el calcio, el oxalato o el ácido úrico se concentran en la orina y se cristalizan, formando pequeñas “piedras” que pueden generar dolor intenso y otras complicaciones de salud.

Se estima que entre 2% y 20% de la población puede presentar cálculos renales en algún momento de su vida, y que existe una tasa de recurrencia de entre 30% y 50% en los primeros años tras el diagnóstico, de acuerdo con estudios publicados en la revista médica Iberoamerican Journal of Health Research, 2026.

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Uno de los principales factores de riesgo para desarrollar piedras en los riñones es la alimentación. Por ejemplo, los alimentos ricos en oxalatos, como la espinaca, la remolacha o los frutos secos, pueden favorecer la formación de cálculos al combinarse con el calcio en la orina.

¿Cuáles son?

Entre los alimentos más asociados a este riesgo se encuentran:

Espinaca

Remolacha

Frutos secos

Chocolate

Carne roja

Embutidos

Sal (en exceso)

Bebidas azucaradas

Gaseosas

De igual forma, el consumo excesivo de sal y productos ultraprocesados aumenta la cantidad de calcio eliminada por la orina, lo que incrementa el riesgo de formación de estas piedras. A esto se suma el alto consumo de proteínas animales, que puede elevar los niveles de ácido úrico.

Además de ello, las bebidas azucaradas, gaseosas y el exceso de azúcar también juegan un papel importante, ya que alteran el equilibrio químico del organismo y reducen las sustancias que ayudan a prevenir la cristalización en los riñones.

Asimismo, el bajo consumo de agua es uno de los factores más determinantes. Cuando la hidratación es insuficiente, la orina se concentra más, lo que facilita la acumulación de minerales y la formación de cálculos, una condición que puede pasar desapercibida en sus primeras etapas.

Sin embargo, a medida que las piedras aumentan de tamaño o se desplazan, pueden aparecer síntomas como dolor intenso en la espalda baja o en un costado, ardor al orinar, sangre en la orina, náuseas y vómito, por lo que es importante estar atentos a estas señales y consultar a un especialista a tiempo, según advierten expertos en salud renal.

Cómo prevenirlas

La buena noticia es que estos alimentos no deben eliminarse por completo, sino moderarse y reemplazarse inteligentemente. Por ejemplo, las espinacas pueden sustituirse por vegetales bajos en oxalatos como el pepino o la lechuga; las gaseosas por agua o bebidas con limón; y las carnes rojas en exceso por proteínas vegetales o pescado en cantidades controladas.

Prevenir las piedras en los riñones depende en gran medida de los hábitos diarios:

Mantener una buena hidratación

Reducir el consumo de sal, azúcar, proteína animal y alimentos ricos en oxalatos

Consumir alimentos cítricos como limones o chinas, ya que el citrato ayuda a prevenir la formación de nuevos cristales.

Optar por una dieta equilibrada puede marcar la diferencia en la salud renal.