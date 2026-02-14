La empresa puertorriqueña Absolife FMS, líder en la distribución de equipos médicos para el manejo de la diabetes, llevará a cabo el próximo 21 de febrero la Absolife Blue Gala, un evento benéfico dedicado a recaudar fondos y generar conciencia sobre esta condición que afecta a más de 500 mil personas en la isla.

La gala contará con la presencia de Zuleyka Rivera, actriz, empresaria y ex Miss Universo, como madrina oficial del evento. Rivera, imagen de la campaña de concienciación de Absolife, ha compartido públicamente la experiencia de su familia enfrentando la diabetes, llevando un mensaje de empatía, educación y esperanza a la comunidad.

Entre los invitados especiales se encuentran figuras destacadas del entretenimiento y la comunicación, como Sheynnis Palacios y Carlos Adyan, además de otras personalidades que se sumarán a esta causa solidaria.

La velada incluirá un espectáculo musical a cargo de La India, quien interpretará un recorrido por sus grandes éxitos, junto a otras presentaciones en vivo durante la noche.

Compromiso con la comunidad

La Absolife Blue Gala forma parte de los esfuerzos continuos de la empresa para educar, sensibilizar y apoyar a las familias puertorriqueñas que viven con diabetes, integrando tecnología y un enfoque humano en el manejo de la condición.

“Esta gala representa el corazón de lo que somos como empresa. En Absolife trabajamos todos los días para acompañar al paciente más allá del diagnóstico, brindándole herramientas, educación y apoyo real. Queremos que cada familia sepa que hay opciones, esperanza y un compromiso genuino con su bienestar”, afirmó Ángel Santiago, presidente y CEO de Absolife FMS.

Por su parte, Joshua Betancourt, vicepresidente de operaciones, agregó: “El propósito de esta gala va mucho más allá de una celebración. Es un llamado a unir voluntades, crear conciencia y recordarle a cada paciente que no está solo. En Absolife creemos firmemente en el poder de la educación y la innovación para transformar vidas, y este evento representa ese compromiso con nuestra gente”.

Fondos destinados a iniciativas de salud

Las contribuciones recaudadas durante la gala serán dirigidas a tres organizaciones clave en Puerto Rico:

Fundación para el Futuro de la Salud: a través del programa Absolife Legacy Scholarship, otorgará becas a jóvenes médicos especializados en endocrinología, invirtiendo en el futuro del sistema de salud local.

Fundación Pediátrica de Diabetes: brinda apoyo integral a niños con diabetes y sus familias mediante orientación, acompañamiento emocional y recursos esenciales, además de ampliar su alcance en la isla.

Asociación Puertorriqueña de Diabetes: desarrolla programas de prevención y educación, ofrece servicios comunitarios y clínicas, y facilita acceso a información vital para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

La gala refuerza la misión de Absolife FMS de impactar positivamente la vida de quienes viven con diabetes en Puerto Rico, una enfermedad que se ha convertido en la tercera causa de muerte en la isla, en un contexto marcado por la escasez de especialistas médicos.

Con la Absolife Blue Gala, la empresa busca unir a la comunidad, recaudar fondos y llevar un mensaje de esperanza y apoyo a los pacientes y sus familias.