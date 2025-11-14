La actriz y empresaria Zuleyka Rivera se une a su madre, Carmen Mendoza, para concienciar sobre la diabetes en Puerto Rico en una nueva campaña de la empresa Absolife FMS.

La ex-Miss Universo forma parte de la nueva iniciativa con la mamá, quien vive con la condición, para reflejar la realidad que viven muchas familias que enfrentan este escenario de cerca.

“La diabetes es una condición silenciosa, pero no se debe ignorar. En Puerto Rico hace falta hablar más sobre esta condición, educar y romper el miedo que todavía existe. Es un privilegio ser parte de una iniciativa que ayuda a tantas familias a manejar la diabetes con mayor tranquilidad”, expresó Zuleyka Rivera, en declaraciones escritas.

Recientemente, Absolife FMS se posicionó como la empresa número uno en todo Estados Unidos en la distribución de los sensores de monitoreo continuo de glucosa FreeStyle Libre, reafirmando su liderazgo en innovación y servicio para pacientes diabéticos. Además, la compañía obtuvo la reacreditación de la ACHC (Accreditation Commission for Health Care), certificando su compromiso con los más altos estándares de calidad y cumplimiento en los servicios de salud.

“La incorporación de Zuleyka como imagen de nuestra campaña no solo amplifica el mensaje, sino que también humaniza nuestra misión. Queremos que más personas conozcan las opciones disponibles para manejar la diabetes de una manera más eficiente y menos invasiva”, expuso, por su lado, el director ejecutivo de Absolife, Ángel Santiago.

La campaña incluye contenido digital educativo, historias reales de pacientes y piezas audiovisuales difundidas en redes sociales. reafirmanco la posición de la compañía como líder en innovación, cumplimiento y compromiso con la salud de Puerto Rico, impulsando una nueva era en el manejo de la diabetes.