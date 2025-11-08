La exreina puertorriqueña Dayanara Torres, Miss Universe 1993, volverá a formar parte de la historia del certamen más famoso internacionalmente.

La exreina fue anunciada como comentarista especial de la edición 74 del mencionado concurso, que se celebrará el 20 de noviembre en Bangkok, Tailandia.

Torres compartirá esta labor junto a R’Bonney Gabriel, Miss Universe 2022, en una dupla que promete ofrecer una mirada cercana y experimentada del concurso. La organización de Miss Universe confirmó la noticia a través de sus redes sociales, lo que desató una ola de entusiasmo entre los seguidores de la boricua.

“Que Emoción!!! Ser invitada a ser commentary host en el certamen de Miss Universo de este año es un honor increíble. En 1993, esta plataforma me abrió puertas que nunca imaginé y cambió el rumbo de mi vida. He tenido el privilegio de regresar varias veces como jurado, y ahora, volver en este nuevo rol se siente muy hermoso — allí estaré, regresando a Tailandia, celebrando la fuerza y los sueños de cada mujer en ese escenario", expresó la toalteña a través de las redes sociales.

Con esta participación, Dayanara Torres regresa al universo que la vio brillar hace más de tres décadas, consolidando su vínculo con una plataforma que transformó su vida y la convirtió en una de las figuras más queridas de la televisión puertorriqueña.

Torres se coronó como la reina del universo el 21 de mayo de 1993 en Cudad de México. Desde ese entonces ha tenido una exitoa carrera en el mundo del entretenimiento.

Mientras, el comediante Steve Byrne será el anfitrión principal de la gala final, en la que 122 delegadas de distintas partes del mundo competirán por la codiciada corona.

La competencia preliminar se llevará a cabo el 19 de noviembre, donde las candidatas desfilarán en traje de baño y de gala. De esa ronda se seleccionarán las 30 semifinalistas que avanzarán a la final que se celebrará el día 20, noche en que se coronará a la nueva soberana.

En Puerto Rico, el certamen podrá verse en vivo a través de Wapa Televisión, canal oficial del evento en la isla.