La exreina de belleza Dayanara Torres vuelve a revolcar las redes sociales tras finalmente revelar quién le pidió la mano el pasado miércoles.

La Miss Universe 1993 regresó a su cuenta de Instagram para sorprender una vez más y mostrar el individuo que le robó el corazón con un anillo de compromiso anteayer, quien resultó ser Juan “Carlitos” Espinosa, productor de “El gordo y la flaca”, programa de Univisión donde la toalteña se destaca como presentadora.

La publicación provocó que sus seguidores se revolcaran una vez más para reaccionar a la broma que montó la boricua, tras una semana de provocar una ola de especulaciones luego que la revista People en Español subiera unas imágenes de la también actriz probándose un vestido de novia en una tienda especializada.

“Yo bien contenta emocionada 😂 pero la independencia tambien es grandiosa❤️“, destacó la internauta ”this_is_tesera” en Instagram.

Pero la usuaria “angelmary11″ todavía no se compra la broma de la boricua. “Hmmm 🤔 el reloj de Carlitos es diferente al del post he asked and I said yes 😂“, escribió.

Hasta el momento, Torres no ha revelado si se encuentra en alguna relación. Su último noviazgo público fue con el director de televisión Marcelo Gama, con quién mantuvo relación por dos años y medio. Dicha unión llegó a su fin en septiembre de 2023. Desde entonces, la también actriz ha mantenido su vida privada lejos del foco mediático.