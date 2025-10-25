Dayanara Torres no se quedó callada tras las recientes expresiones del llamado “Zar de la Belleza”, Osmel Sousa, quien dijo que la boricua ganó el concurso de Miss Universo 1993 por “obra y gracia del Espíritu Santo”.

Con la elegancia y serenidad que la distingue, la toalteña aseguró que respeta las opiniones ajenas, aunque reconoció que las declaraciones de Sousa reflejan una inconformidad que ha persistido por décadas.

“Todo el mundo tiene sus opiniones y las opiniones se respetan. Se ha sabido, hace 32 años, que esto ha sido una herida que no sana. Lo entiendo, lo respeto”, expresó la también actriz y presentadora de televisión.

“El país de la ganadora es el que va a estar contento, los demás no”, agregó.

Torres recordó además que, en aquella época, las puntuaciones de los jueces eran públicas y se mostraban en televisión, lo que hacía los resultados totalmente transparentes.

“En ese momento, en los 90, se ponían las puntuaciones en la televisión. Tú ves qué dio cada uno... está en la televisión, haz el cálculo”, enfatizó.

La también actriz y presentadora reafirmó sentirse orgullosa de su desempeño y de haber llevado el nombre de Puerto Rico a lo más alto.

“Hasta el resto de mi vida yo voy a estar orgullosa del papel que hice. Puerto Rico se lo merece. Ese era el año de Puerto Rico”, subrayó Torres.

Dayanara Torres, quien se coronó Miss Universo en 1993, sigue siendo una de las figuras más queridas y representativas de la belleza y el talento puertorriqueño.

Hace unos días, el afamado “Zar de la belleza”, Osmel Sousa, generó revuelo con sus recientes declaraciones durante su participación en el segmento “El Horno” del programa En Casa con Telemundo en el que se lanzó en contra de la ex Miss Universe, Dayanara Torres.

En una conversación con el presentador y también actor, Gabriel Coronel, el reconocido asesor de certámenes de belleza compartió su opinión sobre algunas de las ganadoras de Miss Universe, incluyendo a las puertorriqueñas Zuleyka Rivera y Dayanara Torres, generando una ola de reacciones entre los cibernautas.

Sobre Torres, quien se coronó como Miss Universe en 1993, Sousa no dudó en expresar su controversia, afirmando que “ganó por obra y gracia del Espíritu Santo”.

Según Sousa, la ganadora del certamen de ese año en el Auditorio Nacional de Ciudad de México debería haber sido la representante de Venezuela, Milka Chulina, quien quedó de segunda finalista, señalando que dos miembros del jurado no le otorgaron calificación a la candidata venezolana.

“Me cae muy bien, pero le tengo cierta cosita porque el año que ella fue Miss Universo ganó por obra y gracia del Espíritu Santo, porque ahí la ganadora era Venezuela”, comentó Sousa, quien aunque nació en Cuba, luego hizo su vida en Venezuela.

Por otro lado, cuando se le preguntó acerca de Zuleyka Rivera, quien fue coronada como Miss Universe en 2006, el experto en belleza expresó un tono más conciliador. Aunque recordó un altercado entre ambos en el pasado, calificó a Rivera como una “gran reina” y destacó su desempeño en el certamen.

Las declaraciones de Sousa no tardaron en generar controversia en las redes sociales, donde los seguidores del certamen de belleza y los fanáticos de ambas reinas de belleza expresaron opiniones divididas. Mientras algunos apoyaron sus comentarios, otros cuestionaron la falta de objetividad y respeto hacia las ganadoras de los certámenes.

Este tipo de declaraciones pone nuevamente en evidencia el carácter polémico de Osmel Sousa, quien, a pesar de su influencia en el mundo de la belleza, no duda en generar debate con sus puntos de vista.