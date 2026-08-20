La reconocida periodista Aixa Vázquez será la madrina de la carrera Race for the Cure 2026, que se llevará a cabo el domingo 4 de octubre en los predios del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot bajo el lema “En Cada Paso, Juntos por Ti”.

La comunicadora de Noticentro al Amanecer de WAPA TV fue seleccionada “en reconocimiento a su entrega, sensibilidad y amor hacia las sobrevivientes de cáncer de seno”, señala el comunicado de prensa. “La participación de Vázquez como madrina refuerza el mensaje de unión que distingue al Race for the Cure: cada sobreviviente merece sentirse acompañada, celebrada y respaldada en cada paso de su camino”, agrega la nota de prensa.

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Como en ediciones anteriores, se espera que miles de personas participen en uno de los eventos de solidaridad y esperanza más grandes de Puerto Rico: el Race for the Cure 2026 de Susan G. Komen Puerto Rico.

Más de 15,000 participantes se unen cada año en una sola voz para apoyar a pacientes y sobrevivientes y avanzar hacia un Puerto Rico donde el cáncer de seno no limite la vida de ninguna mujer. En Puerto Rico, el cáncer de seno continúa siendo el cáncer más diagnosticado entre las mujeres, impactando a miles de familias cada año.

Más que una carrera, el Race for the Cure es una poderosa demostración de amor, apoyo y compromiso hacia las pacientes y sobrevivientes de cáncer de seno y sus familias. Cada persona que se inscribe envía un mensaje claro: ninguna paciente tiene que enfrentar esta enfermedad sola.

Los fondos recaudados a través del evento permiten que Susan G. Komen Puerto Rico continúe ofreciendo servicios esenciales a pacientes y sobrevivientes en toda la Isla. El 100 % de los fondos permanece en Puerto Rico y se transforma en ayuda directa, incluyendo mamografías libres de costo, asistencia financiera para pruebas diagnósticas, tratamientos médicos y programas de apoyo para quienes enfrentan el cáncer de seno.

Como cada año, los participantes podrán caminar o correr en honor a una persona que enfrenta la enfermedad o en memoria de un ser querido que siempre permanecerá en sus corazones.

La ruta transcurrirá por las avenidas Muñoz Rivera y Ponce de León, con cruce hacia la avenida Piñero, hasta regresar al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en Hato Rey.

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Las actividades del evento se dividirán en:

● Kids for the Cure – Carrera de 400 y 800 metros para niños de 5 a 12 años - 2:00 p. m.

● Milla de las Sobrevivientes – Exclusiva para sobrevivientes de cáncer de seno - 4:00 p. m.

● Milla por la Vida – Para adultos mayores y personas que prefieren una distancia más corta - 4:30 p. m.

● Race for the Cure 5K – Evento principal - 5:30 p. m.

Las inscripciones están disponibles en komenpr.org. La inscripción incluye la camisa oficial del evento, número de corredor (bib) y una medalla conmemorativa al completar el recorrido, celebrando la decimonovena edición de este emblemático 5K.

Lynnette Rodríguez, directora ejecutiva de Susan G. Komen Puerto Rico, expresó: “El Race for the Cure representa la esencia de nuestra misión. Cada participante, cada voluntario y cada donativo se convierte en esperanza para una paciente que necesita ayuda. Es un día para honrar a quienes luchan, celebrar a las sobrevivientes y recordar con amor a quienes dejaron una huella imborrable en nuestras vidas”, expresó.

Susan G. Komen Puerto Rico invita a familias, sobrevivientes, pacientes, grupos comunitarios, escuelas y empresas a unirse a este movimiento que salva vidas. Cada inscripción cuenta y cada participante ayuda a llevar esperanza y apoyo a quienes más lo necesitan.