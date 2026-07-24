Las autoridades federales de salud de Estados Unidos investigan un nuevo brote relacionado con el parásito cyclospora, el cual provoca cuadros agudos de diarrea.

El brote incluía a 72 personas hasta el miércoles.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) aún no ha identificado qué productos están vinculados a las enfermedades. Los funcionarios tampoco han indicado dónde se ubican los casos.

“Esta es una investigación activa, y las autoridades trabajan juntas para determinar la causa específica de las enfermedades en este grupo”, señaló el Departamento de Salud y Servicios Humanos en un correo electrónico el jueves.

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Esta semana, las autoridades federales indicaron que seguían enfocadas en la lechuga de Taylor Farms como la fuente de un brote distinto que afectó a varios estados. La empresa anunció la semana pasada el retiro del mercado de la lechuga iceberg, cultivada en el centro de México.

Por su parte, el país latinoamericano anunció el jueves que no se detectó cyclospora en las lechugas ni el agua en la planta de Taylor Farms, que opera en el estado central de Guanajuato.

La Secretaría de Salud indicó en un comunicado que los análisis realizados por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) dieron “resultado negativo para la detección de Cyclospora Cayetanensis y para la presencia de coliformes fecales y dentro de los parámetros fisicoquímicos de acuerdo a las normas nacionales”.

El resultado del estudio se anunció luego de una visita que realizaron las autoridades sanitarias mexicanas a la planta de Taylor Farms entre el 18 y 20 de julio, en la cual recopilaron diez muestras de lechuga iceberg: cinco de ellas completas, presentes en el establecimiento, y cinco muestras de producto terminado, tales como lechuga picada, lavada y desinfectada, señala el comunicado.

Durante la visita también se tomaron cuatro muestras de agua para determinación microbiológica y fisicoquímica básica.

La cyclospora es un parásito microscópico que infecta alimentos que han estado en contacto con heces humanas, por lo general cuando los productos agrícolas han sido regados o lavados con agua contaminada. Al ingerirse, el parásito provoca una enfermedad intestinal caracterizada por “evacuaciones intestinales frecuentes y a veces explosivas”, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus iniciales en inglés).

Las autoridades federales y estatales de salud han estado investigando grupos separados de casos de cyclospora, incluido el que se rastreó hasta Taylor Farms.

Los consejos de seguridad alimentaria incluyen lavarse las manos con agua y jabón después de usar el baño y antes de manipular alimentos. Los expertos señalan que la cocción puede eliminar el parásito, y recomiendan cocinar verduras a una temperatura de al menos 70 grados Celsius (158 grados Fahrenheit).